Пострадавших при теракте в Crocus City Hall бесплатно примут в санаториях Сочи

«В Сочи здравницы готовы принять пострадавших, а также их семьи. Наши методики курортной медицины помогут им прийти в себя после пережитого и восстановить здоровье», - написал глава городской администрации.

Копайгородский отметил, что в воскресенье на улицах и государственных зданиях Сочи приспустили государственные флаги.

«Все массовые и развлекательные мероприятия отменили согласно решению главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева», - добавил мэр Сочи.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта, 133 человека погибли и 152 пострадали. Ранее стало известно, что компания РЖД обеспечит бесплатный проезд для родственников погибших и пострадавших в результате теракта в Москву и обратно.