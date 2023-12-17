17 декабря 2023, 13:18

Пострадавшие при стрельбе в Брянске пошли на поправку

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Состояние пострадавших при стрельбе в брянской гимназии № 5 постепенно улучшается. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Хорошо. Динамика положительная», - процитировали «Известия» его ответ на соответствующий вопрос.

Ранее министр называл состояние раненых стабильным.

Брянская школьница 7 декабря расстреляла учеников из оружия отца и покончила с собой. Пострадали пятеро детей, одна девочка погибла. Генерального директора частного охранного предприятия «ЧОО „Агентство Экскалибур“», охраняющего гимназию, задержали и арестовали. Позже меру пресечения изменили - мужчину отпустили под залог в полтора миллиона рублей.

Отца устроившей стрельбу девочки также задержали и доставили в СИЗО. Ему вменили небрежное хранение огнестрельного оружия. На днях его выпустили из СИЗО под «запрет определенных действий», в том числе использование интернета.

Стрельба Больницы Минздрав Стрельба в гимназии №5 в Брянске
17 декабря 2023, 12:23
«Снежный рекорд». Москву завалило огромными сугробами
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Высота снежного покрова в Москве составляет 38 сантиметров — это самое высокое значение для 17 декабря за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Прежнее достижение принадлежало 1941 году и составляло 36 сантиметров. Таким образом, вторая в декабре серия снежных рекордов в столице продолжается уже третий день», - написал синоптик.

В то же время столица встречает первые зимние оттепели, сообщал Леус. Атмосферный фронт, приближающийся с западной стороны, 17 декабря плотно затянет небо облаками. На Москву обрушатся мокрый снег, дороги и тротуары покроет гололедица.

Столбики термометров в течение дня будут показывать от нуля до 2 градусов, в Подмосковье температура воздуха будет ниже, -2… 3 градуса. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать. В понедельник, 18 декабря, будут небольшие осадки, гололедица и плюсовая температура.

Оттепель в Москве продержится почти всю следующую неделю.

Высота снежного покрова в Москве составляет 38 сантиметров - это самое высокое значение для 17 декабря за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Прогноз погоды Рекорды Погода в Москве
17 декабря 2023, 11:48
Совфеду предложили способ устранения дефицита водителей такси
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Председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова предложила Совфеду решение проблемы с нехваткой таксистов. Об этом сообщил РБК.

«Мы предлагаем разрешить временный допуск мигрантов за руль такси под жестким контролем», - заявила Зарипова.

По словам Зариповой, для этого есть все технические возможности. Например, «Страховая телематика» - спецприбор для фиксации параметров вождения. Пока в России таксистами могут работать водители из стран, где русский язык является государственным. Остальным необходимо получить водительское удостоверение российского образца.

Дефицит водителей такси в России в 2023 году составил порядка 72 тысяч человек, сообщало агентство «РЖД-Партнер». При этом около 66% россиян периодически пользуются такси, почти треть делают это регулярно.

Кроме того, за последний год цены на услуги такси существенно увеличились. Заметно подскакивает стоимость поездки в непогоду. Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал установить лимит стоимости.

Мигранты Русский язык Депутаты Россия Такси Водители
17 декабря 2023, 09:20
Появилось видео задержания рэпера, мечтавшего «избить беременную русскую»
Пресс-служба МВД
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Появилось видео, на котором рэпер, заявивший о желании «избить беременную русскую женщину», извинился перед всем народом и в частности перед женщинами. Он признал, что оскорбил нацию. Видео опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Он утвердительно ответил на вопрос полицейского о том, знает ли, за что задержан.

«Двадцать шестого ноября на своем рэп-баттле я публично оскорбил русскую нацию. Я раскаиваюсь и хочу принести искренние извинения перед всем русским народом, всеми русскими женщинами», - произнес молодой человек.

Правоохранитель поинтересовался его местом жительства в Москве. Парень ответил, что живет «по разным хостелам», определенного места жительства у него нет.

После сомнительного рэп-баттла, кадры которого разошлись в Сети и возмутили многих пользователей, уроженца Красноярского края заподозрили в возбуждении межнациональной ненависти (статья 282 УК РФ). Максимальная санкция - лишение свободы на шесть лет. Столичные полицейские установили личность рэпера, задержали его и во время обыска изъяли у него мобильные устройства, в том числе с записью баттла. Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Задержания МВД РФ Видео
17 декабря 2023, 08:07
Россиянам рассказали, когда лучше покупать елку
Freepik
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Живую елку стоит покупать в 20-х числах декабря — если сделать это раньше, к окончанию новогодних праздников она успеет осыпаться. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты отметили: чтобы дерево простояло долго, оно должно быть ровным, с одной макушкой, ствол - достаточно толстым и без трещин. Ветви у качественной елки гибкие, иголки - насыщенного изумрудного цвета. Если растереть в руках несколько ее хвоинок, можно ощутить характерный запах.

Лучше попросить упаковать елку в пластиковую сетку - так меньше шансов, что она пострадает при переноске. А дома перед установкой и украшением новогоднего дерева стоит ненадолго - максимум часа на три - поставить его в прохладное место, чтобы оно адаптировалось к теплу постепенно.

Ранее дизайнер интерьеров Диана Тараканова посоветовала в преддверии Года Дракона украсить елку красными бантами с длинными хвостами. А вот гирлянды для стволов, дождик и мишура, по ее словам, удешевят вид дерева.

Живую елку стоит покупать в 20-х числах декабря - если сделать это раньше, к окончанию новогодних праздников она успеет осыпаться. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор Новый год

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