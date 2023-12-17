Пострадавшие при стрельбе в Брянске пошли на поправку
Состояние пострадавших при стрельбе в брянской гимназии № 5 постепенно улучшается. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Хорошо. Динамика положительная», - процитировали «Известия» его ответ на соответствующий вопрос.
Ранее министр называл состояние раненых стабильным.
Брянская школьница 7 декабря расстреляла учеников из оружия отца и покончила с собой. Пострадали пятеро детей, одна девочка погибла. Генерального директора частного охранного предприятия «ЧОО „Агентство Экскалибур“», охраняющего гимназию, задержали и арестовали. Позже меру пресечения изменили - мужчину отпустили под залог в полтора миллиона рублей.
Отца устроившей стрельбу девочки также задержали и доставили в СИЗО. Ему вменили небрежное хранение огнестрельного оружия. На днях его выпустили из СИЗО под «запрет определенных действий», в том числе использование интернета.