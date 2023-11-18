Постельное белье в России подорожало на 20%

Закон не пройдет. ГК убережет бездомных собак от эвтаназии в Бурятии

Народный хурал Бурятии принял закон, который разрешает эвтаназию бездомных животных. Зоозащитники и некоторые политики выступили против, но есть и те, кто высказался «за». Подробности — в материале «360».

Зоозащитники против В Telegram-канале «Зоозащита. ОСВВ Оренбург» принятое в республике решение назвали страшным. Авторы публикации опасаются, что закон реализуют по-другому. У активистов возник ряд вопросов: а будет ли у безнадзорных животных эта тридцатидневка, насколько гуманна эвтаназия, как будет реализовываться механизм на самом деле? В публикации добавили, что по факту принятия закона в Генпрокуратуру полетели тысячи обращений от зоозащитников. Там также отметили, что многие регионы держали вопрос об эвтаназии бездомных животных на паузе - просто чтобы не быть первыми.

Противоречие федеральному закону Решение Бурятии не пройдет как закон, так как Гражданский кодекс устанавливает срок шесть месяцев для того, чтобы находка, в том числе бездомная собака, перешла в собственность, рассказала «360» зоозащитница Анастасия Комагина. По ее словам, принятый в Бурятии закон выглядит странно.

«То есть хозяину предоставляется шесть месяцев этого срока для поиска, в том числе собаки, бесхозных животных. Там есть статья 231 Гражданского кодекса», - отметила эксперт.

О законе Согласно документу , пойманное животное без идентификационного жетона или чипа начнут помещать в пункты временного содержания на 30 дней, в течение которых ему будут искать хозяев. Собак с жетонами после трех суток в пункте временного содержания планируют передавать на 60 дней в приюты, которые могут ухаживать за питомцами за свой счет в течение неограниченного времени.

В пояснительной записке к документу уточнили, что допускается умерщвление животного, если в течение 30 дней ему не найдут нового хозяина. Эвтаназию также проведут в случае необходимости прекращения страданий питомца, наличия у него несовместимой с жизнью травмы и опасных болезней. Причиной для лишения жизни может стать нападение на человека, причинившее вред здоровью, или агрессивное поведение собаки.

Авторы инициативы считают, что законопроект поспособствует гуманному обращению с животными и поможет обеспечить безопасность людей, а также поддержать эпидемиологическое благополучие. Это позволит снизить возникающую социальную напряженность среди населения.

Мнение политолога Федеральный закон, вступивший в силу с 1 января 2020 года, предусматривает лишь два варианта обращения с бродячими собаками: выпуск обратно на улицу после вакцинации, стерилизации и чипирования (система ОСВВ), либо пожизненное содержание в приютах. Деньги на это нашлись лишь у Москвы, заявил волгоградский политолог Вадим Шумилин.

«Остальная Россия вынуждена жить в условиях, когда города и поселки заполняют дикие псы, сбивающиеся в стаи с десяток и более особей», - отметил он.

Снизить поголовье бродячих животных можно лишь в одном случае - если одномоментно стерилизовать 80% собак. Это невозможно на практике, подчеркнул Шумилин. Растущее число покусанных людей, истребление кошек и антисанитария вынудили власти внести поправки в федеральный закон 2020 года. Регионы наделили правом принимать собственные законы по обращению с бродячими животными. Однако изменения сформулированы таким образом, что не дают четкого ответа на вопрос, могут законы субъектов идти в разрез с федеральным.

«То есть вправе ли регионы вводить эвтаназию. Это значит, что попытка ее ввести гарантированно вызовет шквал жалоб в прокуратуру и прочие инстанции», - добавил эксперт.

Как отреагировали в Госдуме Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что оценку законности одобренного парламентом республики решения даст Генеральная прокуратура. Парламентарий уже направил в ведомство депутатский запрос.

«Сегодня больше всего обращений пришло по ситуации в Бурятии, по теме противоречия принимаемых там решений в сфере регулирования численности безнадзорных животных федеральному закону», - сообщил Бурматов.

Он напомнил, что федеральный закон дает регионам возможность принимать решения по обращению с безнадзорными животными исключительно на принципах гуманности и недопущения жестокого обращения. Бурматов пообещал обнародовать итоги прокурорской проверки закона в Бурятии.

Она добавила, что все шло к подобному решению, которое приняли в Бурятии, поскольку невозможно содержать всех бродячих животных в приютах. Однако срок в 30 дней - непредусмотрительный.

«Законопроект, скорее всего, не будет принят, потому что он противоречит федеральному закону, гражданского кодекса. <…> То есть они просто решили, что 30 дней - этого достаточно. Но законы субъектов федерации не могут противоречить в принципе тем законам, которые приняты на федеральном уровне», - подчеркнула Комагина.

Зоозащитница напомнила о праве регионов самостоятельно решать, выпускать собак из приютов или нет. В первом случае имеет смысл прививать, стерилизовать и чипировать животных. Но если их планируют усыплять, то тратить бюджетные средства на ОСВВ не имеет смысла, заключила собеседница «360».