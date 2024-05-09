09 мая 2024, 07:12

Поставщик Renault подал иск в суд о банкротстве завода «Москвич»

РИА «Новости»
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Арбитражный суд Москвы принял иск о банкротстве акционерного общества «Московский автомобильный завод „Москвич“ со стороны зарегистрированной в Гонконге компании Silver Basis Investment Development Company. Об этом свидетельствуют данные из картотеки арбитражных дел.

Арбитражный суд Москвы принял иск о банкротстве акционерного общества «Московский автомобильный завод „Москвич“ со стороны зарегистрированной в Гонконге компании Silver Basis Investment Development Company. Об этом свидетельствуют данные из картотеки арбитражных дел.

Silver Basis и «Рено Россия» в 2020 году подписали контракт на поставку оснастки для изготовления деталей для автомобилей бренда Renault. После этого она должна передаваться подрядной организации «АД Пластик Тольятти» для производства конкретных компонентов для АвтоВАЗа.

Однако проект прекратил действие после ухода Renault из России. Согласно сведениям в иске, привело к остановке производства автомобилей в стране. По данным иска, заказчик в период с 2020 по 2021 год выплатил лишь часть общей суммы по договору - порядка 383 тысяч евро из 2,866 миллиона евро.

Ранее стало известно, что чистый убыток автозавода «Москвич» за год достиг 8,6 миллиарда рублей.

Суд Россия Заводы
09 мая 2024, 17:28
Участник парада потерял ботинок во время шествия по Красной площади
РИА «Новости»
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Один из участников парада Победы потерял ботинок на Красной площади. Однако останавливаться и подбирать его владелец не стал. Видео с лежащей на брусчатке обувью опубликовал Telegram-канал «Пул № 3».

На кадрах можно видеть, что на пути участников парада, марширующих по главной площади страны, лежит ботинок.

Авторы сообщения предположили, что он, скорее всего, слетел с ноги одного из военнослужащих. При этом хозяин ботинка невозмутимо продолжил идти строевым шагом, не подобрав обувь.

Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался 9 мая ровно в 10:00. Несмотря на непогоду, авиационную часть мероприятия не отменяли. На трибунах всем желающим раздавали теплые пледы.

День Победы 9 мая Парад Победы Москва
09 мая 2024, 15:40
Здоровья и еще раз здоровья. Машков поздравил ветеранов с Днем Победы
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Народный артист России Владимир Машков с трибун наблюдал за парадом с участием военной техники на Красной площади. В интервью 360.ru он обратился к ветеранам Подмосковья и поздравил их с Днем Победы.

«Прежде всего здоровья, здоровья, здоровья! И знайте, дорогие ветераны, что мы вас не подведем. Ваши внуки, сыны, дочери никогда вас не подведут», - сказал артист.

На параде также присутствовал лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов. По его словам, вид проходящей по Красной площади военной техники вызывает гордость за свою страну.

В праздничном мероприятии приняли участие лидеры девяти зарубежных государств , в том числе Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. После парада они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

День Победы 9 мая
09 мая 2024, 14:42
Крым и Севастополь отказались от салютов в День Победы
РИА «Новости»
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Действующий в Крыму и Севастополе «желтый» уровень террористической опасности не позволил провести праздничные салюты в День Победы. Об этом руководители субъектов Сергей Аксенов и Михаил Развожаев сообщили в своих Telegram-каналах.

Аксенов пояснил, что к организации праздничных салютов привлекают воинские части, но действующий в республике режим сделать это не позволяет.

«Прошу отнестись к этому решению с пониманием», - обратился он к крымчанам.

Глава Севастополя Михаил Развожаев привел такой же аргумент.

«Уверен, что жители города-героя с пониманием отнесутся к этому решению», - добавил он.

Праздничные салюты в честь Дня Победы прогремят в других городах-героях. Как сообщил телеканал «Звезда» , такой приказ отдал министр обороны Сергей Шойгу.

Артиллеристы произведут 30 залпов в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Смоленске и Туле. Яркие огни украсят небо в 22:00 по местному времени.

Праздничный салют уже отгремел в Петропавловске-Камчатском. Он стал первым городом России, где торжественные и памятные мероприятия в честь Дня Победы подошли к финалу.

День Победы 9 мая Крым Россия Севастополь Сергей Аксенов
09 мая 2024, 14:23
Первый праздничный салют отгремел на Камчатке
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В честь Дня Победы 9 мая на Камчатке запустили праздничный салют. Видео показала пресс-служба администрации Петропавловска-Камчатского.

Огненные брызги разукрасили небо разноцветными огнями - красным, желтым и зеленым. Камчатка стала первым регионом России, который принял на себя миссию по салютованию в честь праздника.

Праздничные фейерверки в честь Дня победы в Великой Отечественной войне обеспечит государственная корпорация «Ростех». Для этого изготовили изделия калибром до 310 миллиметров, которые способны подняться до 350 метров в высоту.

В настоящее время Ростех выпускает порядка 120 видов дневных и двух тысяч видов ночных салютов.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в Москве на 9 мая также дадут салют. Залпы прозвучат в 22:00 по московскому времени и в городах-героях Туле, Смоленске, Севастополе, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Мурманске, Керчи и Волгограде.

День Победы 9 мая Россия

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