Поставки белорусских яиц в Россию выросли почти вдвое

С 1 по 9 января прошлого года в Россию ввезли 6,3 миллиона штук яиц. Общее количество импортированных за 2023 год белорусских яиц составило более 510,8 миллиона штук. В Россельхознадзоре Белоруссию назвали стабильным поставщиком этой продукции, отметив, что последние четыре года от этой страны Россия получала в среднем свыше 630 миллионов штук яиц в год.

С октября по ноябрь 2023-го стоимость яиц увеличилась более чем на 15%, а относительно начала года рост составил 36,54%. Серьезный скачок цен выявили и в ДНР. Местные власти не исключили картельный сговор.

Поставки куриных яиц из Белоруссии на территорию Россию с 1 по 9 января увеличились почти в два раза по сравнению с тем же периодом 2023 года, составив 11,7 миллиона штук. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.