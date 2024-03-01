«Постаревшие» жители Казахстана пожаловались на ошибки в электронных документах

Единый часовой пояс UTC+5 на всей территории страны в Казахстане установили с 1 марта. До этого в республике применялись два часовых пояса - UTC+5 и UTC+6.

После перехода на единый часовой пояс от жителей начали поступать жалобы на неправильную дату рождения в цифровых документах. При их просмотре через приложение или сайт eGov дата рождения стоит на день раньше, чем должна быть.

Издание обратилось за комментарием в АО «Национальные Информационные Технологии» за разъяснениями. Там заявили, что в курсе проблемы и специалисты уже разбираются с ней. Других комментарий в компании не дали.

«Ответ дадим сразу, как только выясним причину», - пообещали в НИТ.