19 июля 2024, 18:43

Посольство США в Москве поздравили с «Днем зависимости»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Возле здания посольства США на Новинском бульваре в Москве начали монтировать сцену и установили стенд с плакатом. Об этом сообщило РИА «Новости».

На плакате изображен мужчина в форме с логотипом НАТО, лежащий на больничной койке. К нему присоединили капельницы с флагами Украины, Афганистана, Югославии, Ирака и Вьетнама.

Кроме того, на английском языке написано: «Поздравляем американских дипломатов с Днем зависимости!» - а на русском надпись продублирована со словом «независимости» и зачеркнутой приставкой «не».

Рабочие рассказали, что вечером возле посольства выступят российские исполнители.

Президент Польши Анджей Дуда ранее не исключил , что НАТО вступит в прямой конфликт с Россией в случае ее победы на Украине.

США Россия НАТО Москва
19 июля 2024, 18:49
Бастрыкин предложил усилить контроль за мигрантами
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ввести официальный запрет массовой регистрации мигрантов в «резиновых квартирах». Ряд предложений о противодействию преступности в сфере миграции он направил в Госдуму, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Бастрыкин предложил утвердить меры по усилению контроля за иностранцами, прибывающими в страну и выезжающими из нее.

«В их числе - введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан. А также запрет массовой регистрации в „резиновых квартирах“, -указали в пресс-службе.

Также в СК подняли вопрос о более жестком регулировании меры лишения гражданства для натурализованных граждан. Такое наказание ждет за совершение любого умышленного тяжкого преступления.

Кроме того, Бастрыкин считает необходимым синхронизировать процедуру получения российского паспорта с одновременной постановкой на воинский учет.

По данным Следственного комитета, число экстремистских преступлений, совершенных мигрантами, увеличилось за первое полугодие 2024 года на 55%. Помимо этого, на 5% выросло число изнасилований, совершенных приезжими.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ввести официальный запрет массовой регистрации мигрантов в «резиновых квартирах». Ряд предложений о противодействию преступности в сфере миграции он направил в Госдуму, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Паспорта Мигранты Госдума РФ Преступления Запреты СК РФ
19 июля 2024, 17:24
Пианиста Евгения Кисина внесли в реестр иноагентов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Известный пианист-виртуоз и лауреат двух премий «Грэмми» Евгений Кисин* попал в реестр иностранных агентов Министерства юстиции России. Как следует из опубликованных данных ведомства, он принимал участие в сборе средств для украинских войск.

Также в реестр вошли сын поэта Александра Галича, занимающий пост архиепископа в Апостольской православной церкви и живущий в Санкт-Петербурге, Григорий Михнов-Вайтенко*. Он распространял недостоверную информацию об органах власти России, а также выступал против специальной военной операции.

Иностранными агентами стали бывший советский разведчик, который ведет свой блог на YouTube, Юрий Швец*, призывавший к усилению санкций против России, и активист из Саратова Дмитрий Цибирев*, который работал с признанными в России нежелательными организациями и призывал к несогласованным митингам и пикетам.

Министерство юстиции исключило из реестра иностранных агентов фонд «Правовая инициатива»*. В ведомстве пояснили свое решение ликвидацией организации.

*Признаны в России иностранными агентами.

Известный пианист-виртуоз и лауреат двух премий «Грэмми» Евгений Кисин* попал в реестр иностранных агентов Министерства юстиции России. Как следует из опубликованных данных ведомства , он принимал участие в сборе средств для украинских войск.

Иноагенты
19 июля 2024, 17:11
Блогер Эдвард Билл надел полицейскую форму и возмутил МВД
Читайте нас в: Google Новости
Скандально прославившийся блогер Эдвард Билл пошел на новый пранк. В форме сотрудника полиции с надписью «самокатная патрульная служба» он вместе с напарником прокатился на самокате по Одинцовскому городскому округу. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места.

Свидетели пранка скандального блогера заявили, что сразу узнали Билла.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что поведение пранкера не понравилось полицейским, которые начали проверку блогера за незаконное ношение формы. Теперь Биллу грозит штраф до 1,5 тысячи рублей.

В апреле 2021 года Эдвард Билл за рулем Audi выехал на встречную полосу Новинского бульвара в центре Москвы и врезался в Volkswagen, которым управляла Мария Артемова. С тяжелыми травмами женщину отвезли в реанимацию, где она впала в кому. Против Билла завели уголовное дело.

Расследование и суд продолжались почти год и в марте 2022 года Пресненский суд Москвы приговорил блогера к году и двум месяцам колонии.

Адвокаты Билла настаивали, что он полностью оплатил лечение пострадавшей в 11 миллионов рублей и обязался ежемесячно выплачивать еще по 250 тысяч до полного ее выздоровления.

Штрафы Блогеры Полиция Эдвард Бил
19 июля 2024, 13:28
Кремль оценил рост рейтинга Путина в опросах россиян
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин проводит свою работу, не ориентируясь на рейтинги доверия, которые составляют по итогам социологических опросов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал данные последнего опроса фонда «Общественное мнение», из которого следует, что уровень доверия Путину среди россиян вырос до 80,9%.

«Да, вы правильно абсолютно понимаете. В этом плане ничего не изменилось», - заявил Песков, отвечая на реплику журналистам, что президент работает, не обращая внимания на рейтинги.

Фонд «Общественное мнение» провел опрос с 28 по 30 июня среди 1,5 тысячи россиян. В спонтанном рейтинге доверия политикам рейтинг президента России составил 39,6%. Также положительно оценили работу правительства 54% респондентов.

Кремль Дмитрий Песков Опросы Рейтинги Владимир Путин

Новости по теме