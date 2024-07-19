На плакате изображен мужчина в форме с логотипом НАТО, лежащий на больничной койке. К нему присоединили капельницы с флагами Украины, Афганистана, Югославии, Ирака и Вьетнама.

Кроме того, на английском языке написано: «Поздравляем американских дипломатов с Днем зависимости!» - а на русском надпись продублирована со словом «независимости» и зачеркнутой приставкой «не».

Рабочие рассказали, что вечером возле посольства выступят российские исполнители.

Президент Польши Анджей Дуда ранее не исключил , что НАТО вступит в прямой конфликт с Россией в случае ее победы на Украине.