Посол США в День Победы выразила надежду на сотрудничество с Россией

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«В США мы помним о жертвах тех молодых мужчин и женщин, которые отправились на войну», - заявила высокопоставленный дипломат.

Трейси добавила, что День Победы знаменательный тем, что США и союзники выступили единым фронтом. Эта победа досталась многим странам большой ценой, подчеркнула она.

«Надеемся, что сможем вернуться к былому духу сотрудничества», - заметила посол.

Россия 9 мая отмечает очередную годовщину Великой победы. В разных городах страны пройдут праздничные мероприятия. На Красной площади состоится торжественный парад с участием военной техники. Парад Победы уже состоялся во Владивостоке.