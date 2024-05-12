12 мая 2024, 13:15

Посол России в Мозамбике Суриков умер в 68 лет

Читайте нас в: Google Новости

Занимавший пост посла России в Мозамбике с 2017 года Александр Суриков умер в возрасте 68 лет. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел сообщило РИА «Новости».

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что предварительной причиной смерти врачи назвали инсульт.

«В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Александр Суриков», - заявили в пресс-службе.

Выпускник МГИМО Александр Суриков находился на дипломатической работе с 1978 года. Работал как в центральном аппарате МИД, так и за рубежом.

С 2004 по 2008 годы занимал пост главы отдела экономического сотрудничества, после до 2012 года работал в Испании на должности советника-послания. Вернувшись в Москву, получил должность заместителя директора департамента информации и печати МИД России, откуда перешел на пост замглавы департамента Африки. С 2017 года работал послом в Мозамбике.

Африка Россия МИД РФ
12 мая 2024, 04:16
Россиян не выпустят за границу из-за незаконного ремонта
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Проведение незаконной перепланировки в квартире может обернуться для собственника не только многомиллионным иском, но еще и запретом на выезд из России. Цель ограничения  — обеспечение исполнения судебных решений, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Проведение незаконной перепланировки в квартире может обернуться для собственника не только многомиллионным иском, но еще и запретом на выезд из России. Цель ограничения - обеспечение исполнения судебных решений, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Она напомнила, что в законе «Об исполнительном производстве» оговорен перечень мер, направленных на стимулирование должников к исполнению решений суда. При этом ограничение на выезд из страны самая неприятная. Ее могут наложить на срок до полугода, а затем и продлить.

«Коварство этой меры в том, что о ее наложении должник может не знать, если не получил на руки постановление пристава», - пояснила адвокат.

В банке данных исполнительных производств нет сведений о запрете на перемещения, поэтому должник может об этом узнать только при прохождении таможенного контроля в аэропорту. При этом ее очень сложно отменить, так как придется или исполнить решение суда, уведомив об этом пристава-исполнителя, или оспорить ее.

Еще один момент касается возмещения убытков, если, например, пришлось отменить отпуск из-за этой меры.

Государство их компенсирует только в двух случаях. Первый касается ошибочного наложения ограничения приставом. Во втором случае речь идет о несвоевременном его снятии, если решение уже исполнено. При этом компенсируется только убытки, не покрытые страховкой или компенсацией туроператора.

Ранее казанские силовики задержали блогера Марата Клубнику из-за неоплаты штрафов.

Адвокаты Законы Россия Ремонтные работы
12 мая 2024, 02:11
Спасшим людей из упавшего в Петербурге автобуса дагестанцам вручили по 3 млн рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев вручил по три миллиона рублей трем парням, спасавшим пострадавших при падении автобуса в реку Мойку в Петербурге. Об этом он рассказал на свое странице в Telegram-канале.

«Героев должны знать в лицо! Все помнят о вчерашнем ДТП в Санкт-Петербурге, об этой трагедии. Парни, рискуя своей жизнью, бросились спасать невинных граждан», - написал он.

Кремлев пообщался Идрисом Гаджиевым, Шахбаном Джабраиловым и Мухаммадом Гасановым и поблагодарил их за смелость и самоотверженную реакцию.

Также уроженцев Дагестана пообещал представить к государственным наградам глава республики Сергей Меликов. Он рассказал, что мужчины ехали на пятничную молитву, когда увидели падающий с моста пассажирский автобус. Тогда трое героев прыгнули в воду и начали спасать людей до прибытия спецслужб.

ЧП случилось 10 мая, автобус упал с Поцелуева моста в реку Мойку. Жертвами трагедии стали семь человек. Водитель рассказал, что не справился с управлением из-за проблем с тормозами.

Санкт-Петербург Дагестан Автобусы Мужчины Автобус упал в Мойку в Петербурге
11 мая 2024, 22:37
Умер заслуженный архитектор России Юрий Земцов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Профессор кафедры архитектуры Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, заслуженный архитектор РФ Юрий Земцов скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба академии.

«Ушел из жизни профессор кафедры архитектуры Юрий Исаевич Земцов», - говорится в сообщении.

Он скончался после долгой тяжелой болезни, как сообщили «Фонтанке» в вузе.

Ректор академии Семен Михайловский назвал его «одним из самых авторитетных российских архитекторов», отметив, что у Земцова был «безусловный авторитет в среде». С его смертью они потеряли не только очень интеллигентного и достойного человека, но и замечательного профессора и профессионала.

Юрий Исаевич родился в 1938 году в Ленинграде. Он окончил архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института в 1962 году. С 1994 года Земцов являлся гендиректором Архитектурного бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры».

В числе его проектов, в частности, Новая сцена Александринского театра, гостиница «Коринтия Невский Палас» и реконструкция Владимирской площади.

Санкт-Петербург Смертность Россия Театры Архитектура
11 мая 2024, 14:25
Развожаев ответил участнице телешоу, назвавшей Севастополь «дырой»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Редакция телеканала «Пятница!» подверглась жесткой критике со стороны губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Причиной стала трансляция шоу «Большие девочки: Жизнь после проекта», где одна из участниц назвала свой родной Севастополь «дырой». Глава города в Telegram-канале указал на то, что выпуск в эфир такого заявления является кощунством.

Развожаев пояснил, что серия проекта вышла в эфир 10 мая. На следующий день после важной для города даты - 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Продюсеры и редакторы программы должны понимать, что транслировать такие высказывания недопустимо в любой день, а сейчас это выглядит особенно кощунственно. Уверен, что руководство канала примет соответствующие решения», - написал губернатор Севастополя.

Он добавил, что полностью уверен, что принимавшая участие в проекте горожанка уже поняла свою ошибку, увидев реакцию на свои слова со стороны земляков.

«Жители легендарного города-героя любят и уважают историю своего города, готовы защищать его всегда от любых нападок. Невозможно жить в нашем городе и не любить его!» - подчеркнул Развожаев.

Редакция телеканала «Пятница!» в своем Telegram-канале заявила, что в эфире прозвучало частное мнение участницы, которое авторы шоу не разделили.

«Предполагаем, что она назвала „дырой“ свою квартиру и не хотела никого обидеть. Героями наших реалити не раз были жители Севастополя, вдохновляющего и очень красивого города», - отметили в редакции.

В реалити-шоу «Большие девочки» участницы борются с лишним весом, чтобы изменить свою жизнь. Героиня из Севастополя сбросила 28 килограммов и решила остаться в Москве. Комментируя свое решение, она заявила, «что не вернулась в свою дыру, в свой Севастополь», но при этом отметила, что любит родной город.

Ранее скандал на шоу телеканала ТНТ «Это нормально» устроил певец Шура (Александр Медведев).Он вступил в перепалку с одним из зрителем и ушел из студии. Артист вернулся на съемку только после того, как противника вывели из студии.

Скандалы Севастополь Телевидение

Новости по теме