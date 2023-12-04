«Посмотреть, чем живет Россия». Путин посоветовал новым послам посетить выставку на ВДНХ

«Я прошу вас отнестись с пониманием, что нам пришлось перенести нашу церемонию по вручению верительных грамот», - указал глава государства.

Он пояснил, что в первой половине дня ему было необходимо принять участие в публичных мероприятиях, в том числе посетить выставку на ВДНХ. По мнению президента, дипломатам стоит найти пару свободных часов съездить и осмотреть ее самостоятельно.

«И вы сможете на наглядных примерах можете посмотреть, как развивается Россия, чем она живет. Страна, в которой вам предстоит прожить несколько лет, - подчеркнул Путин.

В понедельник президенту провели большую экскурсию по выставке, также он традиционно принял участие в акции «Елка желаний».