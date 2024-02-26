26 февраля 2024, 08:42

Послеродовую реабилитацию россиянок предложили включить в ОМС

Unsplash
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Главе Минздрава России Михаилу Мурашко предложили включить в систему услуг, предоставляемых по ОМС, программу послеродовой реабилитации. Документ министру направила депутат ГД Яна Лантратова, написало РИА «Новости».

«Приоритетной государственной задачей продолжает являться создание условий для комфортного и безопасного протекания беременности и материнства для женщин России», - говорится в нем.

Как подчеркнула парламентарий, одним из факторов, влияющих на решение россиянок родить ребенка, является доступность восстановления после родов. Сейчас такие услуги предоставляют частные клиники. В частности, занятия гимнастикой, лечебный массаж, рекомендации по питанию, эстетические процедуры.

Но такие программы из-за их высокой стоимости может позволить не каждая женщина. Проблему можно решить, расширив услуги ОМС для женщин, подытожила Лантратова.

Ранее в систему ОМС внедрили технологии искусственного интеллекта, которые помогают выявлять отклонения маммограмм у женщин.

Дети Здравоохранение Беременность Женщины Депутаты Россия
26 февраля 2024, 08:43
Ректор РАНХиГС предложил внедрять меритократию в России
РИА «Новости»
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Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров предложил внедрять меритократию в стране. По его словам, она в целом не противоречит демократии и имеет перед ней ряд преимуществ, сообщил «Коммерсант».

С таким предложением Комиссаров выступил по итогам суперфинала пятого сезона конкурса «Лидеры России».

Он пояснил, что меритократия переводится как «власть достойных», и представляет принцип, по которому люди продвигаются на позиции по показателям своих компетенций, знаний и талантов, вне зависимости от социального происхождения и достатка.

«Мне кажется, это очень важный принцип», - подчеркнул Комиссаров.

Ректор обратил внимание, что именно по такому принципу работают «школа мэров» и «школа губернаторов».

Вместе с этим, по его словам, у меритократии есть и критики, по мнению которых, таланты людей трудно оценивать. В ответ на вопрос издания, как меритократия согласуется с демократией, Комиссаров отметил, что у демократии так же имеются свои плюсы и ограничения, что видно на примере некоторых западных стран, где к власти, по его оценке, приходят популисты и «не самые достойные люди».

«Главный принцип, который должен существовать, - это открытость и приверженность демократическим процедурам, но при этом оценка и возможность продвижения по профессиональным качествам», - заключил он.

Гендиректор АНО «Россия - страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров предложил внедрять меритократию в стране. По его словам, она в целом не противоречит демократии и имеет перед ней ряд преимуществ, сообщил «Коммерсант».

Россия
26 февраля 2024, 04:52
У ФАС возникли серьезные замечания к «Яндекс Такси» из-за ценообразования
РИА «Новости»
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У Федеральной антимонопольной службы (ФАС) появились существенные замечания к сервису «Яндекс Такси», в большей степени они связаны с алгоритмом ценообразования. Об этом заявил заместитель главы ведомства Петр Иванов в беседе с газетой «Известия».

Он отметил, что только в прошлом году в службу пришло более 300 жалоб на сервис, при этом недовольны оказались не только пассажиры, но и сами водители. Людей не устраивала цена поездок и меры, которые компания применяет в связи с блокировками.

«Относительно блокировки водителей и пассажиров в сервисе „Яндекс Go“ ФАС компании направлено письмо о том, что возможные нарушения и соразмерные им меры ответственности должны быть исчерпывающе уточнены в документах „Яндекса“», - заявил он.

Также Иванов отметил, что ФАС призвала агрегатор понизить комиссию, которую сервис взимает с шоферов, до конкурентного уровня.

Ранее цены поездки на такси в Москве поднялись более чем в три раза из-за большого снегопада. Как отметили в приложении ЯндексGo, заказов стало больше, чем машин.

Яндекс ФАС России Блокировки Такси Машины Водители
26 февраля 2024, 03:58
Симоньян призвала россиян стать «немножко ленинградцами» во время СВО
РИА «Новости»
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Жители блокадного Ленинграда помогали фронту, чем могли: отправляли на передовую технику и боеприпасы, которые производили на заводах. О подвиге блокадников в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» напомнила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она отметила, что блокадный Ленинград дал фронту в 1941 году сотни танков и другой бронетехники, а также мины и снаряды.

«Вот эти люди, которые невероятным усилием воли - голодные, замерзшие - заставляли себя даже просто с кровати встать, они еще и умудрялись фронт снабжать этим всем. Нам всем надо об этом задуматься и стать немножко, как они. Каждому на своем месте», - заявила Симоньян.

Глава медиагруппы считает, что нужно проявлять больше энтузиазма и чаще вспоминать, что бойцы на передовой выполняют цели СВО.

Россия Заводы Блокада Ленинграда
26 февраля 2024, 01:56
Ученые нашли генетические отличия у поколения «детей 90-х»
Freepik
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Специалисты из Института цитологии и генетики СО РАН выявили генетические отличия, которые присутствуют у поколения, родившегося в 1990-е годы. Подробности раскрыла руководитель группы исследователей, заведующая лабораторией молекулярной генетики Светлана Михайлова в беседе с сайтом mk.ru.

Она отметила, что у этого поколения выявили много генетических вариантов, связанных с устойчивостью к стрессу. Это указывает на то, что эволюционирование человека и изменение его генетики может происходить не только под воздействием окружающей среды, но и социальных особенностей.

«Два из выявленных генов - DRD4 и COMT - хорошо известны как гены, которые отвечают за метаболизм дофамина. По всей видимости, носители определенных аллелей этих генов лучше приспосабливались к условиям продолжительного стресса», - заявила Михайлова.

Исследователи предположили, что изучение генетических особенностей поколения, родившегося в 90-е, позволит определить, как социальные условия влияют на репродуктивную функцию и желание заводить детей.

Ранее ученые установили взаимосвязь между одиночеством и уровнем стресса. Результаты исследования показали, что сознательная изоляция способна снизить показатель тревоги.

Исследования Дети Ученые

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