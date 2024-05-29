29 мая 2024, 08:39

Последствия сильного ливня с ветром начали устранять в Новосибирске

РИА «Новости»
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Мощный ливень с ветром обрушились на Новосибирск. В городе рухнули 14 деревьев, есть обрывы проводов. В пресс-службе горадминистрации сообщили, что специалисты приступили к устранению последствий непогоды.

«Городские службы устраняют последствия сильных дождя и ветра, обрушившихся на Новосибирск сегодня утром», - передали в мэрии.

Никто из жителей не пострадал. Информация о разрушениях не поступала.

По данным синоптиков, в левобережье Новосибирска рано утром 29 мая порывы ветра составили 20 метров в секунду.

По данным портала «Метеовести» , 29 мая в Новосибирске днем ожидается переменная облачность, сильный дождь и ветер. Температура воздуха составит +5...+7 градусов. Атмосферное давление останется в пределах нормы. Ночью столбики термометров опустятся до +2...+4 градусов.

Ранее жителей Краснодарского края тоже предупредили о ливнях и сильном ветре. На малых реках и водотоках юго-западных притоков реки Кубань, а также реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды

Россия Погода
28 мая 2024, 23:56
«Мы — на острие борьбы с мировым злом». Запад решил раскачать Россию изнутри
РИА «Новости»
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Запад пытается раскачать Россию изнутри, делая ставку на раздувание межнациональных конфликтов и используя для этого «миграционную карту». Об этом в интервью ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал военный эксперт и директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

По его словам, одни из традиционных инструментов Запада, которые он использует для дестабилизации и подрыва порядка в других странах, - миграционный фактор, разжигание межнациональных конфликтов.

Эксперт напомнил, что существовали программы по заселению России определенными бедными слоями населения, и с этим сегодня есть проблемы.

«Сейчас все говорят на всех уровнях власти, что нужно контролировать миграцию, что-то [с этим вопросом] делать. Это, кстати, один из важнейших факторов для дестабилизации обстановки. <…> Хорошо, мы вовремя обратили на это внимание, вовремя стали пресекать и вводить жесткое законодательство <…> Нам не нужны конфликты изнутри», - подчеркнул политолог.

Он обратил внимание на то, что эти конфликты постоянно «подкачиваются» внешними силами, в том числе через украинские СМИ. При этом Запад уже пытался реализовать негативные сценарии, «раскачивая» республики Средней Азии, Грузию, Армению.

«Мы - на острие борьбы с мировым злом фактически», - резюмировал Михайлов.

Мигранты Законы Россия Запад
28 мая 2024, 22:34
«Новые люди» с певицей Викторией Дайнеко посетили центр «Рысиный патруль»
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Депутаты от партии «Новые люди» готовят законопроект о реабилитационных центрах для диких животных. Подобные учреждения должны появиться в каждом регионе России, заявил заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов.

Рыкунова провела для гостей экскурсию, рассказала о содержании животных в центре и раскрыла планы развития «Рысиного патруля». Участники встречи передали угощения для питомцев.

Ранее стало известно о массовой миграции молодых лосей в российские города. Напуганные животные часто попадают под машины, что заканчивается для них гибелью. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим, а в темное время суток включать противотуманные фары.

Вместе с певицей Викторией Дайнеко и активистами проекта «Мы в ответе за них» Арапов посетил центр «Рысиный патруль». Группа центра экстренно выезжает на вызовы, размещает животных в вольере для карантина и реабилитации, а также оказывает срочную ветеринарную помощь.

«Крайне важно, чтобы в каждом регионе Российской Федерации открывались такие центры, и они должны иметь все виды поддержки. Сохранение природного наследия - одна из приоритетных наших задач», - подчеркнул парламентарий.

По его словам, разрабатываемый законопроект урегулирует деятельность реабилитационных центров и приютов для диких животных.

Дайнеко является другом центра «Рысиный патруль». Певица узнала об организации, когда пыталась разобраться с соседом, который держал дома дикую пуму. Директор центра Анна Рыкунова помогла артистке и поддержала ее в сложившейся ситуации.

«„Рысиный патруль“ - настоящие профессионалы своего дела, которые не только спасают животных, пострадавших от рук человека, но и занимаются подготовкой к реинтродукции редкого для многих регионов вида европейской рыси», - подчеркнула Дайнеко.

Депутаты Россия Животные Экология
28 мая 2024, 20:58
Разговоры об изъятии «Вредных советов» назвали спекуляцией
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Прокуратура Красноярского края отказалась подавать иск в суд об изъятии тиража книги Григория Остера «Вредные советы». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Спекуляции на данную тему не имеют под собой реальных оснований», - указали в надзорном ведомстве.

Накануне с требованием изъять из оборота и уничтожить сборник детских стихов потребовала прокуратура Каратузского района. Ведомство выявило в произведении описания жестокости, насилия, а также антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику. Позднее стало известно, что книги стали убирать с продажи по всему Красноярскому краю.

Книги Суд Дети Красноярский край
28 мая 2024, 19:06
Власти не будут блокировать YouTube на территории России
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Правительство не принимало никаких решений касательно блокировки видеохостинга YouTube. Об этом сообщил ТАСС.

Планы об ограничении доступа к YouTube не стоят в повестке, указало правительство в ответе на вопросы депутатов Госдумы.

«В настоящее время решения об ограничении доступа к видеохостингу YouTube не принимались», - подчеркнули в кабмине.

В правительстве добавили, что сервис принадлежит компании Google, к которой в России применяются меры понуждения к исполнению требований законодательства.

Ранее видеохостинг не стал удалять со своей платформы более 60 тысяч противоправных материалов, несмотря на требования РКН. По итогам прошлого года, сумма штрафов компании Google составила порядка 4,61 миллиарда рублей.

Google Блокировки Депутаты Россия YouTube

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