Последнюю волю Александра Ширвиндта огласил Театр Сатиры

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«К сожалению, спектакля больше не будет. Не потому, что трудно представить кого-то вместо него, а потому что он так распорядился», - процитировало издание художественного руководителя театра Сергея Газарова.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта. Предположительно, он скончался из-за проблем с сердцем.

В понедельник, 18 марта, возле Театра сатиры собрались желающие проводить в последний путь артиста. Траурная церемония началась в 13:00.

Урну с прахом актера захоронят на Новодевичьем кладбище.