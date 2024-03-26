После теракта в Crocus City Hall донорские пункты страны приняли более 24 тыс. человек
Донорские пункты страны за последние дни дня приняли более 24 тысяч человек. Такие данные привела во вторник, 26 марта, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
«Более 24 тысяч человек из 86 регионов России выразили свою солидарность и поддержку, сдав кровь для пострадавших в результате теракта в Подмосковье », - подчеркнула она.
За три дня Центр крови ФМБА, учреждения службы крови Москвы, Московской области, а также федеральные учреждения в столице приняли более 10 тысяч доноров. Благодаря этому, по данным Скворцовой, заготовили 4294 литров цельной крови и 279 литров плазмы.
«В регионах России мы наблюдаем массовый приход людей в центры заготовки крови как проявление личного вклада в борьбу со злом. В Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской области отмечался особенно высокий донорский поток», - добавила глава ФМБА.
Всего за три дня донорские пункты приняли более 24 тысяч доноров, заготовили 10 тысяч литров цельной крови и почти две тысячи литров плазмы. Сейчас, по словам Скворцовой, запасов крови и ее компонентов в стране достаточно.