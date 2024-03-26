После теракта в Crocus City Hall донорские пункты страны приняли более 24 тыс. человек

«Более 24 тысяч человек из 86 регионов России выразили свою солидарность и поддержку, сдав кровь для пострадавших в результате теракта в Подмосковье », - подчеркнула она.

За три дня Центр крови ФМБА, учреждения службы крови Москвы, Московской области, а также федеральные учреждения в столице приняли более 10 тысяч доноров. Благодаря этому, по данным Скворцовой, заготовили 4294 литров цельной крови и 279 литров плазмы.

«В регионах России мы наблюдаем массовый приход людей в центры заготовки крови как проявление личного вклада в борьбу со злом. В Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской области отмечался особенно высокий донорский поток», - добавила глава ФМБА.

Всего за три дня донорские пункты приняли более 24 тысяч доноров, заготовили 10 тысяч литров цельной крови и почти две тысячи литров плазмы. Сейчас, по словам Скворцовой, запасов крови и ее компонентов в стране достаточно.