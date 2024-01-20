После смерти Твикса РЖД запретит проводникам высаживать животных из поездов

Причиной травли детей в Павловской гимназии в Истре могли стать сборы для участников специальной операции. Такое предположение в беседе с «360» высказала мать учеников Елена.

Мама детей объяснила, что претензии к ним в основном были мелочными: якобы сыну нужно больше отдыхать из-за перевозбуждения.

«Платим за полный учебный день, а услуги нам оказывали за половину, потому что психолог решил, что ребенок сильно устает. Хотя он сам мне говорил, что не хочет уходить. То есть просто создали такие условия, при которых вынуждали нас уйти», - рассказала она.

Гимназия вне политики Елена допустила, что вопрос сборов средств для участников СВО стал ключевым, а гимназия не захотела принимать в этом участия.

«Не нравится этот сбор людям, они вне политики. Директор сказал: „Мы к этой теме не относимся, точка“. Говорят, что у половины учеников папы сидят в Дубае, что их не поймут с этой темой. А мы ее ослушались. Потом другие родители доложили об этом, и все», - заметила мать детей.

По словам женщины, руководство гимназии также скрыло на снимке с участием ее дочери надпись «Я русский» на кофте ребенка.

По ее словам, сначала директор учебного заведения отказала в проведении сборов для участников специальной операции.

«Сказала, что якобы этого не поймут. Потом родители одноклассника сына выложили информацию про сборы в общий чат, из-за чего у ребенка начались проблемы с завучем и учителями», - сказала собеседница «360».

Женщина отметила, что руководство гимназии начало создавать детям неудобные ситуации.

Мама детей объяснила, что претензии к ее детям в основном были мелочными: якобы сыну нужно больше отдыхать из-за перевозбуждения.

«Платим за полный учебный день, а услуги нам оказывали за половину, потому что психолог решил, что ребенок сильно устает. Хотя он сам мне говорил, что не хочет уходить. То есть просто создали такие условия, при которых вынуждали нас уйти», - рассказала она.

Гимназия вне политики Елена допустила, что вопрос сборов средств для участников СВО стал ключевым, а гимназия не захотела принимать в этом участии.

«Не нравится этот сбор людям, они вне политики. Директор сказал: „Мы к этой теме не относимся, точка“. Говорят, что у половины учеников папы сидят в Дубае, что их не поймут с этой темой. А мы ее ослушались. Потом другие родители доложили об этом и все», - заметила мать детей.

По словам женщины, руководство гимназии также скрыло на снимке с участием ее дочери, надпись «Я русский» на кофте ребенка.

«Дочь поехала на соревнования по плаванию в Красногорск, она в своей группе заняла первое место. После этого была фотосессия победителей, она была в кофте с надписью „Я русский“. Потом вышла публикация на сайте гимназии о победе, где они саму надпись замазали черными цветом. Тренер объясняла, что так решило руководство гимназии. Они фото вернули, но мы уже у нотариуса факт подмены подтвердили», - отметила Елена.

По мнению мамы, в гимназии достаточно большой отток детей.

«Многие дети уходят. Там нормально хватать их за руки, называть тупыми и так далее. Если ребенок чем-то неудобен, то они с ним в грубой форме прощаются. Сначала создают условия, чтобы сам ушел, а потом разрывают контракт и все. Мы забрали детей оттуда и не хотим иметь дел с этими людьми», - заключила женщина.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о травле двух учеников - брата и сестры, в Павловской гимназии в Истре. Из-за этого у детей начались проблемы со здоровьем.

Следком по Московской области завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Ведомство установит факты противоправных действий против учеников.

Пресс-служба гимназии в Telegram-канале сообщила, что учебное заведение начало собственное внутреннее расследование. О его результатах пообещали сообщить позже.

По мнению матери детей, в гимназии достаточно большой отток учащихся. Детей забирают, заверила собеседница «360», в том числе из-за неподобающего отношения со стороны коллектива учебного заведения.

«Многие дети уходят. Там нормально хватать их за руки, называть тупыми и так далее. Если ребенок чем-то неудобен, то они с ним в грубой форме прощаются. Сначала создают условия, чтобы сам ушел, а потом разрывают контракт, и все. Мы забрали детей оттуда и не хотим иметь дел с этими людьми», - заключила женщина.

СК возбудил дело из-за травли детей Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о травле двух учеников - брата и сестры - в Павловской гимназии в Истре. Из-за этого у детей начались проблемы со здоровьем.

Следком по Московской области завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Ведомство установит факты противоправных действий против учеников.

Пресс-служба гимназии сообщила, что учебное заведение начало собственное внутреннее расследование. О его результатах пообещали сообщить позже.