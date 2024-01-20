20 января 2024, 13:56

После смерти Твикса РЖД запретит проводникам высаживать животных из поездов

РИА «Новости»
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После трагической гибели кота Твикса РЖД заявила, что запретит проводникам высаживать животных из поезда. В подобных ситуациях предусмотрят передачу обнаруженного питомца работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций, указали в пресс-службе перевозчика.

Представители компании подчеркнули, что уже сейчас вносят изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО «ФПК».

Также в пресс-службе еще раз принесли извинения хозяину Твикса, добавив, что РЖД искренне сожалеет, что кот погиб.

«Было проведено служебное расследование, которое позволило более детально разобраться в ситуации. Отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию », - указали представители перевозчика.

Сейчас в дочерней компании РЖД «ФПК» рассматривают системную инициативу, чтобы выстроить долгосрочные отношения с организациями, которые заботятся о беспризорных животных в регионах, чтобы оказывать им регулярную помощь.

РЖД Животные Поезда
20 января 2024, 10:22
Выброшенного из поезда рыжего кота Твикса нашли мертвым
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Кота Твикса, которого проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выбросила из вагона в Кирове, нашли мертвым. Гибель животного «360» подтвердил его хозяин.

«Дайте мне время разобраться с этим всем», - попросил он.

В Telegram-канале волонтеров, искавших кота в Кирове, разместили объявление, что сбор поисковиков на 11:00 отменяется.

«Пока хозяева не вышли на связь и не подтвердили информацию. Убедительная просьба не обрывать их телефоны. Официальная информация от хозяев будет после 16:00», - написали волонтеры.

Проводница 11 января выкинула Твикса из поезда, хотя на него купили билет. Родственник его хозяев заснул, а кот выбрался из переноски и пошел гулять по вагону.

После того, как никто из пассажиров не признал животное, проводница решила, что кот беспризорный, и выбросила его из поезда. К поиску пропавшего питомца подключились тысячи россиян.

Волонтеры Коты Животные Поезда
20 января 2024, 09:35
«Создают условия, чтобы ушли сами». Причиной травли детей в гимназии Истры назвали сборы на СВО
РИА «Новости»
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Причиной травли детей в Павловской гимназии в Истре могли стать сборы для участников специальной операции. Такое предположение в беседе с «360» высказала мать учеников Елена.

Мама детей объяснила, что претензии к ним в основном были мелочными: якобы сыну нужно больше отдыхать из-за перевозбуждения.

«Платим за полный учебный день, а услуги нам оказывали за половину, потому что психолог решил, что ребенок сильно устает. Хотя он сам мне говорил, что не хочет уходить. То есть просто создали такие условия, при которых вынуждали нас уйти», - рассказала она.

Гимназия вне политики Елена допустила, что вопрос сборов средств для участников СВО стал ключевым, а гимназия не захотела принимать в этом участия.

«Не нравится этот сбор людям, они вне политики. Директор сказал: „Мы к этой теме не относимся, точка“. Говорят, что у половины учеников папы сидят в Дубае, что их не поймут с этой темой. А мы ее ослушались. Потом другие родители доложили об этом, и все», - заметила мать детей.

По словам женщины, руководство гимназии также скрыло на снимке с участием ее дочери надпись «Я русский» на кофте ребенка.

По ее словам, сначала директор учебного заведения отказала в проведении сборов для участников специальной операции.

«Сказала, что якобы этого не поймут. Потом родители одноклассника сына выложили информацию про сборы в общий чат, из-за чего у ребенка начались проблемы с завучем и учителями», - сказала собеседница «360».

Женщина отметила, что руководство гимназии начало создавать детям неудобные ситуации.

Мама детей объяснила, что претензии к ее детям в основном были мелочными: якобы сыну нужно больше отдыхать из-за перевозбуждения.

«Платим за полный учебный день, а услуги нам оказывали за половину, потому что психолог решил, что ребенок сильно устает. Хотя он сам мне говорил, что не хочет уходить. То есть просто создали такие условия, при которых вынуждали нас уйти», - рассказала она.

Гимназия вне политики Елена допустила, что вопрос сборов средств для участников СВО стал ключевым, а гимназия не захотела принимать в этом участии.

«Не нравится этот сбор людям, они вне политики. Директор сказал: „Мы к этой теме не относимся, точка“. Говорят, что у половины учеников папы сидят в Дубае, что их не поймут с этой темой. А мы ее ослушались. Потом другие родители доложили об этом и все», - заметила мать детей.

По словам женщины, руководство гимназии также скрыло на снимке с участием ее дочери, надпись «Я русский» на кофте ребенка.

«Дочь поехала на соревнования по плаванию в Красногорск, она в своей группе заняла первое место. После этого была фотосессия победителей, она была в кофте с надписью „Я русский“. Потом вышла публикация на сайте гимназии о победе, где они саму надпись замазали черными цветом. Тренер объясняла, что так решило руководство гимназии. Они фото вернули, но мы уже у нотариуса факт подмены подтвердили», - отметила Елена.

По мнению мамы, в гимназии достаточно большой отток детей.

«Многие дети уходят. Там нормально хватать их за руки, называть тупыми и так далее. Если ребенок чем-то неудобен, то они с ним в грубой форме прощаются. Сначала создают условия, чтобы сам ушел, а потом разрывают контракт и все. Мы забрали детей оттуда и не хотим иметь дел с этими людьми», - заключила женщина.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о травле двух учеников - брата и сестры, в Павловской гимназии в Истре. Из-за этого у детей начались проблемы со здоровьем.

Следком по Московской области завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Ведомство установит факты противоправных действий против учеников.

Пресс-служба гимназии в Telegram-канале сообщила, что учебное заведение начало собственное внутреннее расследование. О его результатах пообещали сообщить позже.

По мнению матери детей, в гимназии достаточно большой отток учащихся. Детей забирают, заверила собеседница «360», в том числе из-за неподобающего отношения со стороны коллектива учебного заведения.

«Многие дети уходят. Там нормально хватать их за руки, называть тупыми и так далее. Если ребенок чем-то неудобен, то они с ним в грубой форме прощаются. Сначала создают условия, чтобы сам ушел, а потом разрывают контракт, и все. Мы забрали детей оттуда и не хотим иметь дел с этими людьми», - заключила женщина.

СК возбудил дело из-за травли детей Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о травле двух учеников - брата и сестры - в Павловской гимназии в Истре. Из-за этого у детей начались проблемы со здоровьем.

Следком по Московской области завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Ведомство установит факты противоправных действий против учеников.

Пресс-служба гимназии сообщила, что учебное заведение начало собственное внутреннее расследование. О его результатах пообещали сообщить позже.

Дети Истра Учителя Следственный комитет России
20 января 2024, 03:58
Тысячи человек подключились к поискам выброшенного из поезда кота Твикса
Unsplash
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В Кирове продолжают искать кота Твикса, которого выбросила из вагона проводница поезда дальнего следования. В поисковой операции участвуют более пяти тысяч человек, сообщил ТАСС.

Активисты создали чат в Telegram утром 19 января. Почти за сутки к нему присоединились свыше пяти тысяч человек из разных городов России. Сотни людей вышли на поиски домашнего питомца, чтобы искать его ночью и днем 20 января.

Кота уже искали около железнодорожного вокзала и ближайших домов, однако следов так и не обнаружили. После сообщений о ЧП с животным транспортные полицейские провели проверку.

По данным полиции, кот ехал вместе с хозяином в поезде Екатеринбург - Санкт-Петербург, но в какой-то момент сбежал из купе.

Проводница решила высадить питомца , посчитав его ничейным.

По факту случившегося в РЖД идет служебное расследование , действиям сотрудницы дадут «соответствующую оценку». Владельцы кота надеются, что он найдется, за помощь в поимке трехлетнего Твикса они пообещали вознаграждение.

РЖД Коты Животные Поезда Полиция
19 января 2024, 23:41
Подачу газа ввели в 11 тысяч домов после проверки прокуратуры
РИА «Новости»
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Сотрудники прокуратуры провели проверку исполнения законодательства РФ в области газификации и газоснабжения. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Андрей Иванов.

По его данным, после этого в эксплуатацию ввели восемь тысяч энергообъектов, создание которых предусматривалось региональными программами. Всего газ поступил в 11 тысяч жилых домов в 26 субъектах страны.

По требованиям прокуроров на учет поставили свыше 5,1 тысячи бесхозяйных коммуникаций, из них на две тысячи уже зарегистрировали право публичной собственности.

«По предложению Генпрокуратуры России правительство запустило инструмент бесплатного строительства газопроводов до границ земельных участков», - отметил Иванов.

Также в Минэнерго РФ начали корректировку дорожной карты по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации. Работа в этом направлении продолжается.

В 2023 году Мособлгаз газифицировал 70 населенных пунктов Подмосковья по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области».

Генпрокуратура РФ Газ Россия

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