29 февраля 2024, 18:43

Послание президента как сигнал к действию. На что обратить внимание?

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Оглашение послания президента России Федеральному собранию завершилось. Теперь следует внимательно проанализировать все сказанное главой государства, в частности, относительно новых национальных проектов, среди которых есть в том числе «Экономика данных». Такое мнение в беседе с «360» выразил финалист конкурса «Лидеры России» Антон Чернецов.

Он отметил, что в России очень развиты компетенции, есть много отличных IT-специалистов, сильная математическая школа.

«Да и вообще, наш гибкий ум всегда позволял решать задачи нестандартным образом, поэтому, конечно, наши айтишники, программисты ценятся и у нас в стране, и везде в мире. А сейчас просто настало время действовать, применять свои знания, создавать новые продукты для нашей экономики», - подчеркнул собеседник «360».

По его мнению, важно не бояться инвестировать в эти направления, пользоваться отечественными продуктами.

«Я обращаюсь даже в первую очередь к российскому бизнесу, чтобы они обратили внимание на наши продукты, на наших людей, у нас есть что показать», - заключил он.

«Владимир Владимирович сфокусировал внимание на четырех проектах, которые затрагивают человеческий капитал. А пятой шла „Экономика данных“, что подчеркивает как раз то, куда стоит инвестировать и время, и деньги, и интеллект», - выразил уверенность собеседник «360».

По его оценке, цифровизация, как и автоматизация, в России пока находится на недостаточном уровне. Приятное исключение - «Госуслуги». Это, конечно, особый случай, этот сервис, кажется, любят все, отметил он.

«У меня есть друзья из Европы, которые признавались, что им такое даже и не снилось, но, помимо „Госуслуг“, есть много других областей, где цифровизацию и технологии ИИ требуется внедрять», - сказал Чернецов.

Россия Владимир Путин Экономика Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 19:12
Вера Брежнева показала фото дочери, которую родила в 19 лет
Global Look Press
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Певица Вера Брежнева показала фото 22-летней дочери. В соцсетях артистка призналась, что скучает по ней. Об этом сообщил портал The Voice Mag.

Ранее концерт Веры Брежневой отменили в Бишкеке. Выступление 18 февраля не состоялось по «техническим причинам».

Дочь исполнительницы хита «Любовь спасет мир» зовут Соня Киперман, она учится в Соединенных Штатах. Вера Брежнева стала мамой в 2001 году, отец девочки - чиновник Виталий Войченко. Однако девочка взяла фамилию отчима, бизнесмена Михаила Кипермана.

Брежнева двумя годами ранее приняла решение уехать из России. Вместе с супругом, известным композитором и продюсером Константином Меладзе, она обосновалась в Италии. После разрыва отношений с ним, летом 2023 года, певица вернулась на родину, в Киев.

Дети Вера Брежнева
29 февраля 2024, 19:01
Киностудия имени Горького снимет продолжение «Приключений Петрова и Васечкина»
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В стенах Киностудии имени М. Горького началась работа над созданием нового полнометражного фильма, главными героями которого станут знакомые многим по предыдущим картинам школьные друзья Вася Петров и Петя Васечкин. Об этом сообщил портал «Интермедиа».

О подробностях производства рассказала Юлиана Слащева, генеральный директор киностудии, подчеркнув, что за режиссуру снова возьмется Владимир Аленников, который в 1980-е годы уже работал над фильмами о приключениях этих персонажей. Возможно, историю Петрова и Васечкина адаптируют под формат телесериала.

Детская музыкальная комедия из двух серий впервые увидела свет 1 июня 1984 года. Фильм рассказывает о повседневной жизни и удивительных приключениях двух школьников и их подруги Маши Старцевой, разделенный на пять отдельных историй.

Годом позже вышла вторая часть под названием «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные».

Ранее стало известно, что телеканал ТНТ снимет новогодний ремейк фильма «Бриллиантовая рука». Премьера мюзикла состоится 31 декабря 2024 года.

Кино Фильмы
29 февраля 2024, 18:26
«Получится все». Политолог — о представленных Путиным мерах для развития экономики
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию представил набор мер для развития российской экономики на фоне сходящих с дистанции экономических систем стран Европы. На это в стриме «360» с ведущей Екатериной Малашенко указал политолог и экономист Василий Колташов.

«У нас получится все, и не только потому, что Германия и другие европейские экономики „самоубиваются“, сходят с дистанции, но и потому, что Владимир Путин представил набор мер для развития российской экономики», - сказал он.

В ходе послания глава государства отметил, что экономика России в 2023 году продемонстрировала темпы роста выше мировых и опередила страны «Большой семерки». В ближайшей перспективе Россия войдет в число четверки самых крупных экономик мира, отметил Путин.

Президент призвал сформировать равный контур безопасности Евразии, а также заявил о готовности вести предметный диалог со всеми заинтересованными сторонами.

Россия Владимир Путин Экономика Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 15:55
Астролог указала на способности родившихся 29 февраля
РИА «Новости»
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Родившиеся 29 февраля люди изначально несут в себе большой потенциал и способности. Об этом «360» рассказала астролог Елена Кузнецова.

Она напомнила, что из-за особенностей календаря 29 февраля бывает лишь раз в четыре года.

«Раньше было поверье, что нельзя выходить на улицу, что это последний день зимы перед весной. Это високосный год, а родившиеся в такой день люди обладают потенциалом и способностями, они особенные, в любом случае», - сказала Кузнецова.

Астролог отметила, что издавна в этот день нужно было также очищать жилище, избавляться от всего негативного и призывать в свою жизнь благоприятное.

Ранее астролог Ольга Николаева заявила, что кошелек сине-голубого цвета поможет привлечь и приумножить уже заработанные деньги в 2024 году. Также она посоветовала иметь прямоугольную форму кошелька, чтобы купюры не помялись.

Россия

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