Пошутивших о сгоревшем «Крокусе» блогерш проверят на оправдание терроризма

В ведомстве заявили, что в ходе проверки намерены установить личности авторов видео, выложивших в одной из социальных сетей ролик, содержащий оправдание теракта, произошедшего в концертном зале весной этого года.

«Организована процессуальная проверка по факту размещения в одной из социальных сетей видеозаписи, содержащей оправдание террористического акта, произошедшего в „Крокус-Сити“», - заявили в пресс-службе.

Запись, о которой идет речь, выложили две молодые девушки, которые анонсировали встречу с подписчиками рядом со сгоревшим концертным залом. Свое появление они анонсировали словами «Мы приехали в „Крокус Сити Холл“, сейчас будем устраивать теракт».

Посчитав удачной такую шутку , девушки громко рассмеялись.

Публичное оправдание терроризма увидели в словах двух приехавших в Москву блогерш, пошутивших о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл». Как сообщила пресс-служба подмосковного главка СК , сотрудники следственного отдела Красногорска начали проверку видеозаписи.