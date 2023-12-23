Пошлины на ввоз куриного мяса отменили в России

Меру в правительстве объяснили стремлением нарастить предложение товара на внутреннем рынке и поддержать стабильные цены на продукцию.

Норма будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Кроме того, кабмин утвердил порядок выдачи документов импортерам для беспошлинного ввоза продукции, этим займется Министерство сельского хозяйства. На своем официальном сайте ведомство откроет раздел с данными об объемах продукции, на которые предоставят тарифную льготу.

Вопрос о росте стоимости куриного мяса и яиц поднимали на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Он объяснил, что подорожание связано со сбоем работы правительства и заверил, что в ближайшее время ситуация улучшится.