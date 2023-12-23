Пошлины на ввоз куриного мяса отменили в России
В России на год отменили ввозные таможенные пошли на замороженное куриное мясо до 140 тысяч тонн. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Меру в правительстве объяснили стремлением нарастить предложение товара на внутреннем рынке и поддержать стабильные цены на продукцию.
Норма будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.
Кроме того, кабмин утвердил порядок выдачи документов импортерам для беспошлинного ввоза продукции, этим займется Министерство сельского хозяйства. На своем официальном сайте ведомство откроет раздел с данными об объемах продукции, на которые предоставят тарифную льготу.
Вопрос о росте стоимости куриного мяса и яиц поднимали на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Он объяснил, что подорожание связано со сбоем работы правительства и заверил, что в ближайшее время ситуация улучшится.