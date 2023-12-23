23 декабря 2023, 13:09

Пошлины на ввоз куриного мяса отменили в России

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В России на год отменили ввозные таможенные пошли на замороженное куриное мясо до 140 тысяч тонн. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Меру в правительстве объяснили стремлением нарастить предложение товара на внутреннем рынке и поддержать стабильные цены на продукцию.

Норма будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Кроме того, кабмин утвердил порядок выдачи документов импортерам для беспошлинного ввоза продукции, этим займется Министерство сельского хозяйства. На своем официальном сайте ведомство откроет раздел с данными об объемах продукции, на которые предоставят тарифную льготу.

Вопрос о росте стоимости куриного мяса и яиц поднимали на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Он объяснил, что подорожание связано со сбоем работы правительства и заверил, что в ближайшее время ситуация улучшится.

Еда Сельское хозяйство Пошлины Правительство РФ
23 декабря 2023, 13:07
Ивлеевой предрекли скорую расплату за организацию «голой» вечеринки
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Организовавшей скандальную «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор» блогеру Насте Ивлеевой грозит административный арест. Она станет следующей, кого накажут вслед за рэпером VACÍO (настоящее имя — Николай Васильев). Об этом «360» заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Он подчеркнул, что особо благодарен сотрудникам силовых структур, которые оперативно сработали по запросу общества, недовольного открытой пропагандой ЛГБТ*.

«Это мракобесие. Арестовали первого извращенца, по-другому никак не скажу, на 15 суток. Я думаю, что Ивлеева будет следующей», - заявил Бородин.

Скандальная «голая» вечеринка прошла в московском клубе «Мутабор» в закрытом формате. На мероприятии собрались звезды российского шоу-бизнеса и известные блогеры.

Пока к ответственности привлекли только блогера VACÍO, который пришел на мероприятие в голом виде с носком на гениталиях. Суд отправил его под арест на 15 суток и выписал штраф за пропаганду нетрадиционных отношений. Исполнитель заявил, что к ЛГБТ* не имеет никакого отношения, так как интересуется только девушками.

Бородин написал обращение в Министерство культуры с требованием лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста и отобрать все регалии за его появление в непотребном виде на организованной Ивлеевой вечеринке.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Блогеры Анастасия Ивлеева
23 декабря 2023, 11:30
Зимние пляжи временно закрыли в Сочи
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Власти Сочи временно закрыли зимние пляжи из-за непогоды. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

По его словам, в Сочи начались дожди, сильный ветер, вероятно выпадение снега. Осадки ожидают до конца понедельника, 25 декабря.

«На время шторма закрыли зимние пляжи. В реках уровень воды в норме, работают автоматические датчики. В горном кластере выпал снег, без зимней резины доступ ограничили, горнолыжные трассы начали работу по фактической погоде», - написал мэр.

Копайгородский отметил, что утром в субботу, 23 декабря, на запасные аэродромы отправили три прибывающих самолета, но воздушная гавань уже работает в штатном режиме.

«Поручил усилить работу по всем направлениям. Готовы реагировать, если появится угроза местным жителям или инфраструктуре. В местах вероятных подтоплений организовали дежурство. Берегите себя и близких», - добавил он.

Ущерб пляжной инфраструктуре Сочи после разгула стихии в конце ноября составил 200 миллионов рублей.

Сочи Шторм Погода
23 декабря 2023, 10:11
Новый проект по оздоровлению водоемов появится в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В правительстве России начали обсуждать создание национального проекта по оздоровлению водоемов и очистке рек. Об этом РИА «Новости»рассказал глава глава Минприроды Александр Козлов.

В правительстве России начали обсуждать создание национального проекта по оздоровлению водоемов и очистке рек. Об этом РИА «Новости» рассказал глава глава Минприроды Александр Козлов.

«Мы затронули два важных вопроса. Первое: нашей стране необходим связанный с водой нацпроект. Президент делал послание по этому поводу, кабмин уже начал работу. На протяжении года мы работали над этой проблемой, связанной с экологическим оздоровлением рек», - сказал он.

По словам министра, в России в непосредственной близости от рек проживают порядка 111 миллионов человек, что подтверждает необходимость решения вопросов защиты населенных пунктов от наводнений, строительства очистных сооружений и судоходства.

«И второй, не менее важный вопрос - недропользование. Нас поддержал руководитель страны, я лично докладывал о работе, которую мы проделали по Сибири и Дальнему Востоку. Она найдет свое понимание в стратегии „Геология. Возрождение легенды“», - отметил Козлов.

Глава ведомства добавил, что министерство рассматривает площадки для геологоразведочных работ с целью поиска новых месторождений полезных ископаемых.

Президент России Владимир Путин заявил, что в правительстве поднимали проблему с обмелением Волги. По его словам, ситуацию не пустят на самотек.

Россия Экология
23 декабря 2023, 01:49
Ушел из жизни академик и космолог Алексей Старобинский
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Физик и академик Российской академии наук Алексей Старобинский скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщили на сайте Института теоретической физики РАН имени Ландау.

«Для нас это огромная потеря. Мы сохраним светлую память о нем», - написали коллеги покойного ученого.

Причина смерти физика не называется.

Старобинский родился 19 апреля 1948 года в Москве в семье радиофизиков и тоже всю свою жизнь посвятил науке. Он изучал гравитацию, космологию и релятивистскую астрофизику, причем задолго до Стивена Хокинга описал процессы, предваряющие Большой взрыв. С последним он встречался в Москве в 1973 году, обсуждал проблемы черных дыр.

Главным трудом Старобинского по праву считается его инфляционная теория Вселенной. Научная работа была опубликована в 1979 году, после чего ее развили Алан Гут, Стивен Хокинг, Вячеслав Муханов и Геннадий Чибис.

Старобинский имел несколько наград, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, полученного в 2009 году. Также он являлся лауреатом премий им. А. А. Фридмана РАН и МАИК «Наука/Интерпериодика».

Церемония прощания с физиком-теоретиком пройдет 25 декабря 2023 года в Малом ритуальном зале ЦКБ по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25.

Смертность Ученые Наука

Новости по теме