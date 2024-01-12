12 января 2024, 14:30

Пошаговая инструкция. Адвокат раскрыл алгоритм действий при коммунальной аварии в доме

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Власти городского округа Подольск, в состав которого входит пострадавший от коммунальной аварии микрорайон Климовск, ввели локальный режим ЧС. На месте работают волонтеры, также есть стойка Госжилинспекции. Алгоритм действий при коммунальной аварии в доме раскрыл адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «‎Ермаков и партнеры» Кирилл Ермаков Елене Кононовой в стриме «360».

Первый шаг В первую очередь при коммунальной аварии в квартире необходимо заявить в диспетчерскую. В каждом доме есть управляющая компания или ТСЖ, которые заведуют домом.

«В каждом доме, соответственно, есть диспетчерская, которая работает круглосуточно, потому что аварии происходят не обязательно днем, может быть и ночью. Это, например, разрывы стояков, системы отопления, радиаторов и какие-либо другие ситуации», - отметил адвокат.

Поэтому первое, что нужно сделать, это с помощью диспетчера вызвать сотрудника, который может перекрыть воду или каким-то образом поспособствовать прекращению течи и какой-либо другой ситуации.

Второй шаг После завершения острой фазы аварии следует вызвать представителя управляющей компании или ТСЖ, то есть тех, кто отвечает за дом. Комиссия из двух-трех человек составляет акт об аварии и делает опись пострадавшего имущества.

«После этого начинается взаимодействие с тем, кто фактически является виновником данной аварии. Это может быть как управляющая компания, так и сам житель. Также еще смежные организации, которые занимаются обустройством многоквартирных домов», - объяснил Ермаков.

Он добавил, что в квартире есть различные зоны ответственности: те, которые относятся к ведению УК и являются общедомовым имуществом, а также личное имущество собственника.

Можно ли проводить фото- и видеосъемку Фото- и видеофиксацию коммунальной аварии проводить можно, отметил адвокат. Это особенно необходимо, когда возникают спорные моменты. Не всегда все проходит гладко: люди вызывают УК, сотрудники которой сразу начинают обвинять жильцов в случившемся.

Существуют различные организации, которые управляют домами. У них разные бюджеты и различное количество денежных средств на счетах. Есть так называемые «пустые» УК, где на счетах нет ничего.

«И взыскать - это одно дело, а потом добиться получения реально выплаты - это еще вторая история», - заключил правозащитник.

Также есть такие организации, как ГБУ «Жилищник». Оно управляет домами в Москве. У этих учреждений есть резервные фонды на такие случаи, поэтому с ними все достаточно просто, подытожил Ермаков.

Адвокаты Отопление Коммунальные аварии
12 января 2024, 15:09
Володин призвал защищать Россию, жестче реагируя на подобные «голой» вечеринке мероприятия
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Генпрокуратуре России следовало отреагировать на «голую» вечеринку в Москве жестче. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об этом на торжественном заседании в честь Дня работника прокуратуры, сообщило РИА «Новости».

«Хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто-то „дверь не ту открыл“, реагировала более жестко», - заявил он.

Вячеслав Володин сказал, что такие вечеринки перечеркнули ценности российского общества. Он призвал реагировать на такие случаи и защищать страну.

Спикер Госдумы процитировал заявление певца Филиппа Киркорова , который объяснил свое появление на «голой» вечеринке в клубе «Мутабор». Артист заявил, что в жизни каждого бывали моменты, когда они входили не в ту дверь. Он сказал, что безответственно отнесся к участию в этом мероприятии.

Организатора праздника - блогера Анастасию Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение правопорядка. Она не признала свою вину. Суд отказался блокировать ее YouTube-канал и отклонил миллиардный иск от артиста Александра Иншакова.

Генпрокуратура РФ Скандалы Госдума РФ Филипп Киркоров
12 января 2024, 13:52
Виновных в падении школьницы под пол в Курской области призвали наказать
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Прокуратура Кореневского района призвала наказать виновных в падении девочки под пол в местной школе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по Курской области.

Прокуратура установила, что Кореневская средняя общеобразовательная школа заключила с подрядчиком муниципальный контракт, согласно которому в учреждении должны были провести капитальный ремонт. Но работы в срок не выполнили. Дети находились на дистанционном обучении.

Во вторник, 9 января, по распоряжению главы администрации Кореневского района дети вернулись на занятия в школу.

«При этом надлежащие условия для пребывания детей в школе обеспечены не были», - уточнили в ведомстве.

Через день школьница провалилась под пол - в колодец отопительной системы. ЧП произошло из-за того, что доступ к нему не ограничили. Сама девятиклассница сильно не пострадала, но заработала ушибы и ссадины.

«Прокуратура внесла главе Кореневского района представление, в котором потребовала незамедлительно устранить выявленные нарушения», - подчеркнули в ведомстве.

Также прокуратура потребовала привлечь виновных к ответственности. Ранее директора подрядной организации, которая занималась ремонтом в школе, уже привлекали к административной ответственности по статье о нарушении порядка заключения контракта. Виновного обязали выплатить штраф в 680 тысяч рублей.

Как сообщали «360» представители Минобразования Курской области , школьница провалилась под пол в помещении, в котором не проводят занятия. Родителей учеников рассказали, что администрация школы пыталась «замять» ситуацию. Однако у них ничего не вышло.

После этого, как уточнили родители в беседе с «360», со стороны администрации школы и учителей на пострадавшую девочку начались нападки. Собеседники предположили, что теперь ученице будут занижать оценки.

Дети Прокуратура РФ Школы
12 января 2024, 13:15
Редчайшая лилия впервые за 300 лет расцвела в «Аптекарском огороде» в Москве
R. Koenig/blickwinkel/globallookpress
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В Москве в Субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ на проспекте Мира впервые за 318 лет расцвело растение Дориантес Пальмера (Doryanthes palmeri), также известное как гигантская копьевидная лилия. Об этом сообщили в пресс-службе «Аптекарского огорода».

Семена высадили в 1950-е годы, но расцвела лилия только сейчас.

«Цветение ожидается продолжительным», - отметили в пресс-службе сада.

Москвичей пригласили полюбоваться уникальным цветком. С 13 января специально для посетителей в оранжерее откроют участок с лилией.

Дориантес Пальмера в естественной среде произрастает только в Восточной Австралии. Его внесли в список уязвимых видов Нового Южного Уэльса в 1995 году. Листья этой лилии могут достигать четырех метров, а соцветия - трех метров в длину.

Ранее в оранжерее «Аптекарского огорода» расцвело земляничное дерево.

Отдых Цветы МГУ Москва
12 января 2024, 13:06
Раненую собаку выкинули в мусорный бак на Кубани
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В Краснодарском крае в мусорном баке нашли искалеченную породистую собаку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Собаку породы курцхаар в баке с мусором обнаружили жители города Крымска. Неизвестно, сколько времени животное там находилось. Пес жив, но ранен. Судя по опубликованным снимкам, он не мог сам выбраться из бака, так как лежал под пакетами с мусором.

«В отделе МВД России по городу Крымску материал зарегистрирован. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», - указали в ведомстве.

На место прибыли местные волонтеры. Активисты помогли местным жителям достать собаку, после чего отвезли питомца к ветеринарам.

Накануне в Подмосковье специалисты провели целую операцию по спасению двух псов. В Лобне обрушился бетонный забор аввтомойки. Под завалами оказались две собаки. Спасатели, которые вызвали местные жители, около девяти часов работали, чтобы безопасно вытащить питомцев.

Волонтеры Собаки Россия Животные Мусор Краснодарский край

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