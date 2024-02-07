07 февраля 2024, 18:28

Посетители высоко оценили выставку «Россия» на ВДНХ

РИА «Новости»
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Международная выставка-форум «Россия» понравилась 90% посетителей. Об этом стало известно из результатов исследования ВШЭ и ЭИСИ.

Исследование показало улучшение восприятия выставки со временем. В первые выставочные недели 85% отзывов ставили мероприятию от «8» до «10» баллов. Через два месяца эта цифра возросла до 90% и достигла 91% по итогам третьего месяца. Отношение посетителей к качеству событий также повысилось: с начальных 87% до 90% через три месяца.

Значительное количество участников анкетирования - 98% - ощутили чувство гордости за страну благодаря демонстрируемым на выставке объектам. Еще 95% ответивших признали, что достижения, представленные на экспозиции, вдохновляют их и внушают уверенность в будущем.

Образовательный эффект выставки тоже оказался высоким, 96% респондентов сообщили, что получили после посещения новые знания, а 94% отметили, что расширили свои знания об успехах России, культуре ее народов и о возможностях путешествий по стране.

Девять из десяти опрошенных готовы рекомендовать выставку «Россия» для посещения знакомым и друзьям. Общее число респондентов превысило 6,5 тысячи человек.

Новую серию мероприятий на выставке «Россия» посвятят московскому транспорту. Она состоится пройдет с 13 по 25 февраля.

Статистика Выставки Россия ВШЭ ВДНХ Выставка-форум «Россия» Москва
07 февраля 2024, 17:56
«Регион надежно защищен». Калининградские власти — о польских планах захвата
РИА «Новости»
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Калининградская область не является «оккупированной территорией» и надежно защищается Балтийским флотом, так что ее жителям нечего бояться. Так пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков прокомментировал РИА «Новости» слова экс-замминистра национальной обороны Польши Вальдемара Скшипчака о возможном захвате Калининграда.

Лысков посоветовал польскому генералу перечитать учебник истории и убедиться в том, что Калининградская область досталась СССР и впоследствии России в результате мирного договора.

«Второе: наш регион очень надежно защищен силами Балтийского флота, поэтому жителям нашего региона, уверен, нечего бояться», - добавил пресс-секретарь главы области.

В отличие от соседей, калининградские власти не «бряцают оружием», а развивают субъект, резюмировал собеседник агентства.

Ранее Вальдемар Скшипчак заявил, что в случае конфликта России с НАТО альянс якобы уничтожит Калининградскую область, и назвал ее «оккупированной». Генерал рассказал также, что Польша уже начала готовить «оборонительные пояса» на случай этого конфликта.

Польша Калининград
07 февраля 2024, 14:06
Москвичи смогут оплачивать все городские счета через СБП
РИА «Новости»
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Жители Москвы получили возможность оплачивать единый платежный документ и счета за электричество на портале mos.ru с помощью системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил столичный департамент информационных технологий.

С сентября 2023 года функция быстрых платежей стала доступна в сервисе «Мои платежи» для всех видов счетов, и горожане совершили свыше 600 тысяч операций. С начала 2024 года использовать СБП можно и через мобильное приложение «Госуслуги Москвы».

До 10 января 2025 года на все городские платежи, исключая налоги, штрафы и благотворительные взносы, не будет комиссии, а также начнет начисляться кешбэк в размере 1% от суммы через программу лояльности Национальной системы платежных карт.

Кэшбек также будет начисляться при оплате на платформе «Электронный дом» и в приложении «Парковки России».

«С сентября по декабрь 2023 года горожане стали выбирать этот способ оплаты в 4,25 раза чаще», - заявил глава столичного департамента Владимир Новиков.

Наибольшим спросом пользуется пополнение через СБП счетов карт «Москвенок» для оплаты школьного питания, образовательных услуг, городской связи, проезда по платным дорогам, штрафов.

Жителям Подмосковья также напомнили о способах оплатить ЖКУ без комиссии. Это можно сделать через Систему быстрых платежей.

ЖКХ Технологии Москва
07 февраля 2024, 14:06
Каждый десятый россиянин в 2023 году пострадал от киберпреступников
Unsplash
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Банк России выяснил, что жертвами мошенников в 2023 году в стране чаще всего становились работающие женщины от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и образования. При этом с аферами мошенников в прошлом году сталкивался каждый десятый россиянин, указано на сайте Центробанка.

«Как правило, сумма потери была менее 20 тысячи рублей. Обычно жертвы сообщали мошенникам данные карты и коды из СМС-сообщений либо сами переводили им деньги», - передали в ЦБ.

Обычно преступники связывались с жертвами через звонки или СМС-сообщения. При этом начали учащаться случаи, когда злоумышленники используют мессенджеры.

Треть пострадавших от действий киберпреступников обратились с заявлениями в свои банки. Сейчас безопасностью банковских услуг россияне удовлетворены на 66,9%.

Мошенники вышли на новый уровень обмана. Они начали рассылать жителям сообщения с фейковых аккаунтов под видом чиновников. Кроме того, злоумышленники стали чаще звонить россиянам от имени начальников , используя искусственный интеллект. Таким образом аферисты меняют голос, создают или подавляют фоновый шум для реалистичности.

Банки Россия Деньги Центробанк
07 февраля 2024, 13:46
Собянин рассказал, какими зимними видами спорта можно заняться в московских парках
РИА «Новости»
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На катках и лыжных дорожках в московских парках постоянно проходят спортивные мероприятия и тренировки. Они открыты для всех желающих, в том числе для детей, которые под присмотром тренеров изучают азы различных спортивных дисциплин. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что с наступлением зимы в московских парках начинают функционировать лыжные трассы, катки и снежные горки. В текущем сезоне среди новшеств - специально оборудованная для игры в керлинг аллея в Парке Горького. Также на спортивных площадках по предварительной записи регулярно проводятся бесплатные занятия.

«Взрослые и дети могут заниматься под руководством профессиональных тренеров», - отметил Собянин.

Посетителей ждут на катках в саду «Эрмитаж», парке «Сокольники», «Дубки» и многих других. Лыжные трассы проложили в «Царицыно», «Кузьминках» и Измайловском парке.

Зимние фестивали пройдут и в парках Подмосковья 10 февраля. Тема мероприятий будет связана с легендами и сказками.

Отдых Спортсмены Дети Сергей Собянин Парки Москва

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