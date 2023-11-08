Посетитель выставки «Россия» выиграл каникулы в Санкт-Петербурге

Приз достался семилетнему мальчику, который приехал на форум из Ростова-на-Дону вместе со своей матерью. Вручение приза прошло в павильоне № 75 ВДНХ в Москве на стенде Санкт-Петербурга.

«Для нас это неожиданный восторг. Это мечта для нас, мы хотели следующим летом или зимой поехать в Петербург. С этим городом у нас нежные и романтичные ассоциации. Хотим увидеть все, но самое очаровательное - разведение мостов», - поделилась впечатлениями мать ребенка Татьяна.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на ВДНХ, она продолжит работу до 12 апреля. В ней приняли участие 89 регионов страны, 20 общественных организаций и корпораций.

Подробную информацию о проведении мероприятий можно узнать на официальном сайте форума.