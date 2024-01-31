31 января 2024, 23:25

Посетитель выставки попробовал на вкус одну из картин на ВДНХ

Freepik
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Посетитель выставки современного искусства на ВДНХ пытался съесть кусок экспоната. Об этом сообщил Telegram-канал «Московские новости».

Необычное поведение мужчины попало на видео. Судя по кадрам, он пришел на выставку в черном костюме, чем напоминал охранника. В одном из павильонов посетитель подошел к картине, к раме которой прикрепили рыбу.

Сначала он потрогал инсталляцию рядом с картиной, а потом стал присматриваться к рыбе на раме. Вскоре вандал оторвал рыбу от рамы. Когда фрагмент картины оказался у него в руках, мужчина стал его жевать. Поняв, что рыба несъедобная, мужчина выплюнул кусок и пошел дальше.

Житель Москвы сломал скульптуру «Принцесса Турандот» у Театра имени Вахтангова и стал фигурантом уголовного дела. Мужчина залез на статую , после этого скульптура сломалась под его весом.

Выставки Картины Мужчины ВДНХ
31 января 2024, 20:33
Студента с самым низким баллом в истории МФТИ отчислили
Freepik
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Сын участника спецоперации поступил в Московский физико-технический институт (МФТИ) с самым низким баллом за всю историю вуза. Накануне студента отчислили с первого курса, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, молодой человек прошел в МФТИ с 127 баллами по итогам Единого государственного экзамена. У него было 57 баллов по русскому языку, 70 - по математике и 66 - по физике. Результаты последнего испытания приемная комиссия не засчитала.

Отец абитуриента находится в зоне боевых действий на Украине, поэтому юноше полагались льготы. В итоге его приняли на первый курс с низкими результатами.

Первые полтора месяца первокурсник посещал занятия, но потом многое пропустил из-за болезни. Официально его отчислили 30 января. По словам юноши, у него не хватило сил учиться.

Ранее для участников спецоперации и членов их семей продлили кредитные каникулы. Нововведения будут действовать до конца 2024 года.

Вузы Законы Болезни Семья Студенты
31 января 2024, 19:09
Паралимпийская чемпионка выставил на продажу свои медали
РИА «Новости»
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Завоеванные на Паралимпиадах золотые медали выставила на продажу восьмикратная чемпионка из Башкирии Оксана Савченко, чтобы полученные деньги направить на помощь бойцам СВО и благотворительность. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

В комментарии изданию Савченко заявила, что решила продать свои награды, чтобы они приносили пользу, а не лежали на полке. Стоимость двух золотых трофеев из Пекина и Лондона она оценила в 60 миллионов рублей.

«Цену мы брали, исходя из средних показателей на продажу такого вида наград по всему миру. Мы посмотрели, выяснили, что самая дорогая медаль - это медаль Нобеля. Ее продали за 102 миллиона долларов», - рассказала паралимпийская чемпионка.

Савченко добавила, что к ней уже обратились с предложениями несколько иностранных коллекционеров, но ей бы хотелось, чтобы награды купили россияне.

Оксана Савченко завоевала на соревнованиях по плаванию три золотые медали на Паралимпиаде в Пекине в 2008 году и пять главных наград на соревнованиях в Лондоне в 2012 году. Спортивную карьеру она завершила спустя три года после своего спортивного триумфа и с тех пор занимала пост депутата в Курултае Башкортостана, а также посвятила себя общественной деятельности.

Спортсмены Благотворительность Награды Башкирия
31 января 2024, 18:55
Москвичи воспользовались сервисом «Поиск по архивам» более 20 миллионов раз
РИА «Новости»
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С момента запуска онлайн-проекта «Поиск по архивам» в начале 2023 года пользователи обратились к отсканированным искусственным интеллектом документам более 20 миллионов раз. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что сервис «Моя семья» предоставил пользователям доступ к цифровым копиям метрических книг, включающих данные о рождениях, браках и смертях москвичей, а также жителей Московской губернии различных конфессий. Эти записи послужили основой для обучения нейросети проекта «Поиск по архивам». Искусственный интеллект проанализировал более 10 миллионов рукописных страниц исторических документов.

«За год работы сервиса к порталу обратились более 20 миллионов раз, что говорит о его популярности и необходимости», - уточнила заммэра.

На сегодняшний день база данных включает более 5,4 миллиона страниц исторических материалов из Главархива Москвы. Также в ней разместили документы из архивов 11 областей России, среди которых Московская, Оренбургская, Новгородская, Иркутская, Астраханская и другие. Данные пригодятся историкам, социологам, демографам и журналистам, а также всем, кто интересуется историей своего происхождения.

В феврале Главархив начнет принимать воспоминания горожан о праздниках. Москвичи также смогут поделиться яркими моментами о летнем отдыхе в пионерских лагерях, путешествиях по России и работе в комсомольских и студенческих отрядах.

Анастасия Ракова Москва
31 января 2024, 18:06
МНПЗ вошел в число предприятий самой популярной у соискателей промышленной компании «Газпром нефть»
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Сервис HeadHunter назвал «Газпром нефть» лучшей промышленной компанией в рейтинге популярности работодателей. Список составили на основе голосования 600 тысяч соискателей со всей России — это самое масштабное исследование карьерных предпочтений жителей страны по количеству участников. «Газпром нефти» принадлежит Московский нефтеперерабатывающий завод, который снабжает топливом более трети рынка столицы.

Персонал предприятия обучают на компьютерно-тренажерных комплексах, полностью имитирующих производственные установки, а также с использованием AR и VR. На учебном полигоне МНПЗ смоделировали производственные установки для отработки навыков сотрудников.

«Для нас забота о людях и развитие человеческого капитала - это часть корпоративной философии. Сильная команда всегда была главной движущей силой „Газпром нефти“. Мы эффективно сотрудничаем с вузами, поддерживаем молодых специалистов и открываем современные офисы», - отметил заместитель генерального директора по организационным вопросам «Газпром нефти» Кирилл Кравченко.

Два года подряд «Газпром нефть» становится самым востребованным работодателем в категории «Энергетика, добыча и переработка сырья». Среди преимуществ работы в компании соискатели называли надежность, конкурентный уровень зарплаты, возможность соблюдать баланс работы и личной жизни, амбициозные проекты и профессионализм команды. Участники голосования высоко оценили организацию рабочего пространства на производственных объектах, а также офисы и новые технологические центры компании в регионах, отдельно отметив дизайн, удобство и оптимальное расположение.

Московский НПЗ «Газпром нефти» активно поддерживает образовательные программы для школ, колледжей и вузов. Завод активно сотрудничает в подготовке кадров с РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. Студенты с высшими баллами по итогам обучения в бакалавриате могут стать участниками программы целевого набора с последующим трудоустройством.

Работа Газпром нефть

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