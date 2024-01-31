Посетитель выставки попробовал на вкус одну из картин на ВДНХ

Необычное поведение мужчины попало на видео. Судя по кадрам, он пришел на выставку в черном костюме, чем напоминал охранника. В одном из павильонов посетитель подошел к картине, к раме которой прикрепили рыбу.

Сначала он потрогал инсталляцию рядом с картиной, а потом стал присматриваться к рыбе на раме. Вскоре вандал оторвал рыбу от рамы. Когда фрагмент картины оказался у него в руках, мужчина стал его жевать. Поняв, что рыба несъедобная, мужчина выплюнул кусок и пошел дальше.

Житель Москвы сломал скульптуру «Принцесса Турандот» у Театра имени Вахтангова и стал фигурантом уголовного дела. Мужчина залез на статую , после этого скульптура сломалась под его весом.