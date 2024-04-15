15 апреля 2024, 00:08

Поселивший детей в подвале дома в Петербурге отец заявил о слезах из-за разлуки

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Живший с тремя сыновьями в подвале дома на Московском шоссе в Санкт-Петербурге отец написал письмо сыновьям, в котором рассказал, что ждет их возвращения. Текст он передал журналистам «Фонтанки», которые пообщались с ним после того, как сыновей забрали в больницу.

Он пояснил, что забравшие его полицейские держали его в отделе больше суток. Ключи от подвала мужчина отдал владельцу помещения и теперь возвращается «домой» через окно.

По его словам, возможности общаться с сыновьями у него нет. По единственному телефону в Филатовской больнице, где находятся дети, никто не отвечает. Теперь он поставил перед собой цель передать старшему сыну мобильник, чтобы звонить каждый день.

Собеседник журналистов заверил, что детей очень любит и скучает. Поэтому он рассчитывает, что со временем тони его поймут и узнают, что он их никогда не бросал.

«Игрушку на полу заметил. Как итог - ком в горле и слезы, как у пятиклассницы», - поделился безутешный отец.

Мужчина добавил, что в момент расставания обещал мальчикам, что утром их заберет, но в итоге до сих пор к ним не вернулся.

В своем послании он попросил тех, кто имеет доступ к сыновьям передать, что он продолжает прокачивать космический корабль в игре старшего сына, сильно скучает по среднему сыну и приготовил большой сюрприз для младшего.

Источник «360» рассказал, что в подвальное помещение отец с тремя сыновьями двух, четырех и шести лет поселился полтора месяца назад. Мать мальчиков их оставила, а он решил за ними ухаживать, но денег на содержание не нашел. Дети жили в антисанитарных условиях когда за ними приехали сотрудники полиции.

Мальчиков отправили в Филатовскую больницу. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина заявила, что никаких заболеваний у детей нет, они вполне развиты в соответствии со своим возрастом. Но им требуется уход и забота, которые живущий в подвале отец обеспечить не может.

Живший с тремя сыновьями в подвале дома на Московском шоссе в Санкт-Петербурге отец написал письмо сыновьям, в котором рассказал, что ждет их возвращения. Текст он передал журналистам «Фонтанки» , которые пообщались с ним после того, как сыновей забрали в больницу.

Санкт-Петербург Дети Больницы Мужчины Полиция
14 апреля 2024, 22:26
Российские виноделы анонсировали рост цен до 35%
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российская винодельческая компания «Абрау-Дюрсо» предупредила контрагентов о повышении цен на свою продукцию с 13 мая 2024 года. Об этом сообщил РБК.

Рост цен составит от 7 до 35%, причем сильнее всего подорожают игристые вина «Империал» - на 33 и 35%, а также «русское шампанское „Кошерное“» - на 18%.

«Действительно, мы уведомили дистрибьюторов о корректировке цен», - заявила в беседе с РБК директор по коммуникациям и связям с общественностью компании Ольга Фирстова.

Она объяснила повышение цен влиянием общеэкономических факторов, в частности, повышением ставки долгового финансирования.

Цены поднимут и другие российские виноделы. В пресс-службе «Цимлянских вин» объяснили корректировку стоимости ростом ставок на акцизы. При этом в компании пообещали минимизировать рост цен, объяснив это тем, что ориентируются на «сохранение лояльности клиентов». Для этого виноделы хотят задействовать собственные виноградники и производственные мощности.

Ранее активы компании «Кубань-вино» перешли в собственность государства.

Алкоголь Россия Вино
14 апреля 2024, 18:10
Российские комплексы «Ашан» получили нового владельца
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Входящая в структуру «Ашан» французская компания Ceetrus закрыла сделку по продаже торговых площадей в России. Новым владельцем гипермаркетов стала компания «Торговые галереи». Об этом со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц сообщил РБК.

На сайте французской компании указали, что в России она владела 40 торговыми центрами , включая комплексы «Акварель» в Пушкино, Тольятти и Волгораде, а также московским ТЦ «Тройка». Общая площадь коммерческой недвижимости составляла более 150 тысяч квадратных метров.

Предварительный договор о продаже стороны подписали в октябре 2023 года. Разрешение на сделку от правительства России фирмы получили быстро, но окончательное завершение соглашения произошло только в конце марта.

По данным РБК, основным владельцем фирмы «Торговые галереи» является 23-летний Тагир Шаймарданов. Контроль за компанией он ведет через АО «Кама Капитал» и УК «Кама Капитал».

Источники журналистов уточнили, что молодой предприниматель также зарегистрировал компании «Аутлет центральный» и «Аутлет северо-запад» для покупки торговых центров «Outlet Village Белая Дача» в Котельниках и «Outlet Village Пулково» в Санкт-Петербурге.

На этой неделе стало известно, что новый владелец появился у Центрального детского магазина на Лубянке. Компания «Галс-Девелопмент» закрыла сделку с «Киевской площадью» предпринимателей Года Нисанова и Зараха Илиева.

Фирме уже принадлежат мебельный торговый комплекс «Гранд», Radisson Collection Hotel, фудмолл «Депо», агрокластер «Фуд Сити» и рынок «Садовод».

Россия Недвижимость Магазины Бизнес
14 апреля 2024, 17:43
Полицейские взяли под охрану затопленные дома жителей Оренбуржья
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники отделов полиции Оренбургской области взяли под охрану от мародеров дома эвакуированных жителей из зоны подтопления. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Она отметила, что жители сообщили правоохранителям о подозрительных лицах. В ходе проверки стражи порядка задержали подозреваемых в покушении на кражу чужого имущества.

Ежедневно к этой работе привлекают более 2000 сотрудников. Правоохранители обеспечивают безопасность жителей, их имущества, а также помогают в восстановлении утраченных документов. Новые паспорта в кратчайшие сроки уже получили 162 человека.

Затопленные территории патрулируют мобильные отряды полицейских на катерах и моторных лодках.

Правительство Оренбургской области получило более 290 тысяч заявлений на выплаты от жителей пострадавших от паводка районов. Размер сумм по требованию губернатора региона Дениса Паслера увеличили в два раза.

Пик паводка в Оренбурге прошел, и синоптики зафиксировали снижение уровня в разлившейся реке Урал. По последним данным, вода находится на отметке 11 метров 82 сантиметра.

Паводки Полиция Наводнение в Оренбургской области
14 апреля 2024, 17:22
Власти сообщили об эвакуации жителей Нижней Утятки в Кургане
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил в Telegram-канале о движении паводковой воды в сторону Кургана. По его словам, экстренным службам дали команду эвакуировать жителей микрорайона Нижняя Утятка.

«Следующим будет сам Курган и прежде всего - вся его правобережная часть. Вдоль шоссе Тюнина с обеих сторон вода уже не уходит и постепенно пополняется», - написал глава региона.

По его словам, течение реки Тобол ускоряется, уровень воды в ней постоянно растет. Шумков призвал жителей покинуть подтапливаемые территории.

Он попросил собрать документы, ценные вещи и покинуть дома до наступления темноты. Сотрудники правоохранительных органов будут патрулировать эти территории, чтобы пресечь мародерство, пообещал Шумков.

Ранее в селе Темляково талая вода смыла деревянный мост, течением его понесло в сторону Кургана.

Наводнения Курганская область

Новости по теме