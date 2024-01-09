Порядка 250 домов в стиле неоклассицизма отреставрировали в Москве

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В ведомстве уточнили, что одной из приоритетных областей деятельности Московского фонда капремонта стало восстановление исторического облика старинных построек. В 2022 году в столице отреставрировали свыше 20 зданий, а в 2023 году число отремонтированных объектов возросло до 33.

Выдающимися объектами неоклассической архитектуры Москвы, прошедшими реставрацию, стали жилые дома на Часовой улице, в Гагаринском и Большом Кисловском переулках.

Также в столице подвели итоги реставрации памятников за 2023 год по нацпроекту «Культура. Общее число отремонтированных скульптур превысило 200.