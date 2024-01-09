09 января 2024, 13:44

Порядка 250 домов в стиле неоклассицизма отреставрировали в Москве

РИА «Новости»
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С момента запуска программы капитального ремонта жилищного фонда в Москве в 2015 году специалисты отреставрировали около 250 зданий в стиле неоклассицизм. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В ведомстве уточнили, что одной из приоритетных областей деятельности Московского фонда капремонта стало восстановление исторического облика старинных построек. В 2022 году в столице отреставрировали свыше 20 зданий, а в 2023 году число отремонтированных объектов возросло до 33.

Выдающимися объектами неоклассической архитектуры Москвы, прошедшими реставрацию, стали жилые дома на Часовой улице, в Гагаринском и Большом Кисловском переулках.

Также в столице подвели итоги реставрации памятников за 2023 год по нацпроекту «Культура. Общее число отремонтированных скульптур превысило 200.

Благоустройство Реставрация Москва
09 января 2024, 12:26
Власти Подмосковья приложили максимум усилий для восстановления отопления
РИА «Новости»
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Власти Московской области и коммунальные службы прикладывают максимум усилий для восстановления отопления. Однако где-то невозможно сразу ликвидировать последствия, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привели «Вести».

Он добавил, что все службы региона с самого начала оперативно работали над восстановлением отопления после коммунальной аварии.

«Все экстренные службы, службы ЖКХ, муниципальные, районные, региональные службы работали в круглосуточном режиме», - заявил Песков.

Для обновления систем ЖКХ прикладывают титанические усилия, подчеркнул официальный представитель Кремля. Но за 10-15 лет обновить все трубы невозможно, отметил он.

Песков также ответил на вопрос журналистов о том, нужны ли дополнительные поручения президента Владимира Путина после аварий. Пресс-секретарь заверил, что в этом нет необходимости.

Жители микрорайона Космонавтов в Дмитрове утром 9 января временно остались без отопления и горячей воды из-за утечки на теплосети от котельной. Специалисты оперативно обнаружили проблему , на месте работает аварийная бригада.

Дмитрий Песков Отопление
09 января 2024, 11:11
Всех чиновников Белгорода обучат оказанию первой помощи
РИА «Новости»
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До конца января чиновников и бюджетников Белгородской области необходимо обучить навыкам оказания первой доврачебной помощи, о чем распорядился глава региона Вячеслав Гладков на оперативном совещании местного правительства. Он подчеркнул, что в первую очередь это нужно сделать в Белгороде, передало РИА «Новости».

Научиться оказывать экстренную помощь должны будут сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления, а также представители бюджетных учреждений. В дальнейшем обучение пройдут коммерческие организации и предприятия. Если кто-то из них захочет сделать это заранее, власти окажут им помощь.

«У нас достаточно врачей, плюс у нас есть самооборона, которая уже год тренируется», - отметил Гладков.

В конце декабря Белгород столкнулся с мощными обстрелами со стороны ВСУ. В результате повреждения получили почти тысяча жилых домов.

Чиновники Медицина
09 января 2024, 10:45
Нападавшего на собак тигра отловят в Приморье
piqsels
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Специалисты охотнадзора отловят амурского тигра, нападавшего на собак в селах Анучинского округа Приморья. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минлесхоза в Telegram-канале.

В ночь с 21 на 22 декабря в поселке Рисовое тигр задавил собаку. На место прибыл первый замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый и специалист-эксперт Алексей Миненок. Они дежурили до трех часов ночи, но животное так и не появилось.

Спустя несколько дней тигр напал на собаку в поле на территории поселка Тихоречное и утащил в лес.

«27 и 28 декабря в поселке Новотроицкое тигр съел двух собак», - добавили в министерстве.

Специалисты определили предполагаемое местонахождение тигра с помощью квадрокоптера. Но во время дежурства охотоведов животное так и не появилось.

Уже 4 января в районе гидроузла в города Арсеньев тигр напал на сторожевую собаку. Остальных животных закрыли в помещении. Через два дня тигр снова появился.

Министерство получилось разрешение Росприроднадзора на отлов тигра.

В декабре в Черниговском районе Приморья поймали амурского тигра , также нападавшего на собак. По слова ветеринаров, животное вело себя агрессивно из-за огнестрельного ранения.

Приморье Животные
09 января 2024, 10:34
Россиянам рассказали о частых кибератаках в первую неделю после праздников
Unsplash
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Кибератаки на россиян часто случаются не только на новогодних праздниках, но и после них. Нарваться на злоумышленников могут, в том числе, работники различных организаций, предупредил директор по стратегическим альянсам и взаимодействию с органами государственной власти группы компаний «Гарда» Павел Кузнецов в интервью «Ленте.ру».

По логике киберпреступников, во время праздников люди расслабляются, поэтому их легче обмануть. Для этого, к примеру, могут совершаться фишинговые атаки. Но риск попасться на уловку остается и в первые дни после окончания праздников, предупредил Кузнецов.

«Известны неединичные случаи, когда заражение происходило в ходе разбора сотрудниками писем в первую неделю после выхода на работу», - добавил он.

Он отметил, что в это время мошенники готовят фишинговые кампании, при которых людям чаще всего обещают финансовую выгоду. В рассылках, которые получают потенциальные жертвы, могут быть связанные со скидками предложения и другие приманки. Некоторые мошенники используют нейросети, создающие тексты, аудио- и видеозаписи, с помощью которых можно выдавать себя за знакомых получателей рассылок.

Ранее стало известно о новом сценарии мошенников, обзванивающих своих жертв по телефону. Они обвиняют людей в финансировании ВСУ и требуют деньги за молчание.

Мошенничество

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