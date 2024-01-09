Порядка 250 домов в стиле неоклассицизма отреставрировали в Москве
С момента запуска программы капитального ремонта жилищного фонда в Москве в 2015 году специалисты отреставрировали около 250 зданий в стиле неоклассицизм. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
В ведомстве уточнили, что одной из приоритетных областей деятельности Московского фонда капремонта стало восстановление исторического облика старинных построек. В 2022 году в столице отреставрировали свыше 20 зданий, а в 2023 году число отремонтированных объектов возросло до 33.
Выдающимися объектами неоклассической архитектуры Москвы, прошедшими реставрацию, стали жилые дома на Часовой улице, в Гагаринском и Большом Кисловском переулках.
Также в столице подвели итоги реставрации памятников за 2023 год по нацпроекту «Культура. Общее число отремонтированных скульптур превысило 200.