Портал «Наш город» принял обращения от москвичей о животных в беде свыше 400 раз

Если вы заметили, что животное нуждается в помощи, нужно подать заявку: указать геолокацию места происшествия, описать проблему, добавить фото и заполнить форму. Далее специалисты «Нашего города» направят информацию в нужный орган для проверки и принятия мер.

Модераторы сайта и до этого получали сообщения от горожан о несчастных случаях с животными. Однако москвичи попросили добавить на портал тему «Животное в опасности». Теперь она доступна в специальном разделе.

Каждое заявление требует быстрого реагирования и особого подхода. Как только городские службы получают сигнал, они приходят на помощь в любое место Москвы и время. На вызовы чаще всего выезжают спасатели и пожарные.

Самыми частыми жертвами становятся собаки и кошки, которые застревают на деревьях, попадают в автотранспорт или труднодоступные места. Но иногда спасения ждут и экзотические виды животных.

Ранее Московский зоопарк отпраздновал 160-летие.