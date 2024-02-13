13 февраля 2024, 09:18

Портал «Наш город» принял обращения от москвичей о животных в беде свыше 400 раз

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Тему «Животное в опасности» добавили на портале «Наш город» около года назад. Там москвичи пишут о зверях, которым грозит опасность. За время работы сервиса жители города обратились за услугой уже более 400 раз. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Если вы заметили, что животное нуждается в помощи, нужно подать заявку: указать геолокацию места происшествия, описать проблему, добавить фото и заполнить форму. Далее специалисты «Нашего города» направят информацию в нужный орган для проверки и принятия мер.

Модераторы сайта и до этого получали сообщения от горожан о несчастных случаях с животными. Однако москвичи попросили добавить на портал тему «Животное в опасности». Теперь она доступна в специальном разделе.

Каждое заявление требует быстрого реагирования и особого подхода. Как только городские службы получают сигнал, они приходят на помощь в любое место Москвы и время. На вызовы чаще всего выезжают спасатели и пожарные.

Самыми частыми жертвами становятся собаки и кошки, которые застревают на деревьях, попадают в автотранспорт или труднодоступные места. Но иногда спасения ждут и экзотические виды животных.

Ранее Московский зоопарк отпраздновал 160-летие.

Животные Москва
13 февраля 2024, 08:44
Ледяные дожди покинули Московский регион
РИА «Новости»
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Ледяные дожди покинули Московский регион, однако теперь непогода надвигается на соседние области. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Как и ожидалось, ледяные дожди и гололедные явления в течение ночи покинули столичный регион. В Москве они прекратились около 21-22 часов понедельника», - написал синоптик По данным метеостанций региона, местами в мегаполисе идет небольшой снег. Тем не менее фронт переохлажденных осадков ушел на юго-запад, добавил Леус.

Во вторник, 13 февраля, в мегаполисе и его близлежащих территорий неблагоприятная погодная ситуация не повторится. Но жителям Смоленской, Калужской, Тульской, Брянской, Орловской, Липецкой и Тамбовской областей предстоит встретиться со вчерашним погодным сценарием, предупредил синоптик.

Сегодня столбики термометров в мегаполисе покажут от -4 до -6 градусов, а в Московской области - от -3 до -8 градусов. Однако оранжевый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до 21:00.

Погода Погода в Москве Москва
13 февраля 2024, 01:44
Мизулина обратится в СК по поводу блогерши, торгующей фото малолетней дочери
РИА «Новости»
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Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Следственный комитет России из-за жалоб на блогершу, которая торгует запрещенным контентом в соцсетях. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Девушка торгует в соцсетях материалами с детской порнографией - кадрами своего малолетнего ребенка. Готовим обращение в Следственный комитет России», - заявила Мизулина.

Она также напомнила, что блогер получила известность как «беременная в 13». Сейчас ее дочери исполнилось три года. Пользователи жалуются, что девушка распространяет запрещенный контент в Сети.

Мизулина отметила, что она и раньше обращалась в правоохранительные органы из-за деятельности девушки. Прошлым летом прокуратура Красноярского края сообщила, что взяла ситуацию с ней под особый контроль.

Прошлой осенью в Санкт-Петербурге осудили на 17 лет мужчину, которого обвиняли в изготовлении детской порнографии. На суде он признал, что использовал ребенка для съемок порно. Кроме заключения, суд приговорил его к принудительному лечению у врача-сексолога.

Дети Соцсети Блогеры Следственный комитет России Екатерина Мизулина
13 февраля 2024, 01:01
Россиян предупредили о дефиците бананов
Freepik
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Российские потребители могут столкнуться с дефицитом бананов уже через месяц. Об этом «Газете.ru» рассказал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) Олег Князьков.

Проблемы с поставками бананов могут возникнуть из-за запрета импорта этих фруктов у пяти эквадорских производителей, который действует с 6 февраля. Но почувствуют это российские потребители примерно через месяц - до этого магазины будут продавать ранее отправленные партии.

Князьков также рассказал, что Россия уже наладила частичный импорт бананов из Индии. Также переговоры о возобновлении поставок ведутся с Эквадором.

Кроме того, эксперт выразил уверенность, что бананы можно выращивать и в России. По его словам, успешные опыты по акклиматизации тропических растений проводились в Краснодарском крае.

Ранее жительница Санкт-Петербурга нашла в купленных в магазине бананах муху-горбатку, которая является переносчиком холеры. Женщина написала жалобу в Роспотребнадзор.

В начале февраля Россельхознадзор запретил ввозить бананы в Россию с пяти предприятий Эквадора. В продукции этих производителей обнаружили муху-горбатку, которая является опасным карантинным насекомым.

Министр производства, внешней торговли, инвестиций и рыболовства Эквадора Сонсолес Гарсиа заявила, что компании-поставщики устранили нарушения и готовы возобновить экспорт.

Еда Санкт-Петербург Роспотребнадзор Россия Магазины Продукты Эквадор
12 февраля 2024, 22:41
Массовые мероприятия на улицах запретили в Ленинградской области
РИА «Новости»
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Жители Ленинградской области остались без уличных мероприятий из-за угрозы диверсий с использованием беспилотников. Такое решение на последнем заседании принял Оперативный штаб региона. Выписка из протокола встречи появилась н а официальном портале «Электронное опубликование документов».

Решение приняли на основании поручений губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

«В целях принятия дополнительных мер по обеспечению общественной безопасности запретить на территории Ленинградской области публичных мероприятий вне помещений», - сказано в тексте протокола заседания.

На минувшей неделе оперативный штаб Ленинградской области запретил в регионе проведение митингов и шествий до 1 мая 2024 года. Свое решение ведомство объяснило угрозой терактов и других провокаций.

Дрозденко поручил чиновникам и членам правительства встречаться жителями, если у них возникнут какие-либо вопросы и проблемы.

В конце января на объектах инфраструктуры Ленинградской области ввели режим повышенной готовности. Силовые структуры региона получили право уничтожать любые виды беспилотников, если они появятся около важных объектов.

Постановление приняли после крупного пожара на угольном терминале в порту поселка Усть-Луга. Владеющая хранилищем компания «Новатэк» заявила, что причиной возникновения огня стало внешнее воздействие.

Между тем, в Сети появилось видео, что терминал атаковал неизвестный беспилотник. Западные и украинские СМИ сообщили, что за пуском дрона и организацией диверсии стояли сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ленинградская область Беспилотники

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