22 апреля 2024, 13:48

«Пора прикрутить эту горелку». Зачем нужно повышение ставок ипотеки

РИА «Новости»
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В России необходимо поднять ставку по семейной ипотеке, чтобы заемщики покупали жилье для себя, а не последующей продажи. Об этом «360» заявила эксперт по недвижимости Ирина Радченко.

Таким образом она отреагировала на информацию о вероятном повышении до 12% ставок по семейной ипотеке для семей с детьми старше шести лет уже летом 2024 года.

«Положительно отношусь к этой инициативе. Давно было пора прикрутить эту горелку, которую раскочегарили четыре года назад во время пандемии. Она увеличила стоимость недвижимости в два раза, в нее закладывают миллиарды рублей в бюджете», - сказала эксперт по недвижимости.

При этом Радченко выразила мнение, что решение по увеличению ставок является крайне запоздалым.

«Семьи с детьми нужно поддерживать, но не таким образом, как это делалось. Мое предложение: оставить ипотеку 6% для семей с детьми, но на квартиры как минимум 70 квадратных метров. Чтобы люди действительно покупали жилье, чтобы растить детей, а не для последующей продажи подороже», - объяснила она.

Собеседница «360» напомнила, что меры ЦБ уже способствуют снижению спроса на ипотеку. Среди них - ужесточение параметров проверки качества заемщиков.

Ранее россиянам перечислили оставшиеся льготные программы для покупки жилья.

Недвижимость Ипотека
22 апреля 2024, 14:47
Путин поздравил российских евреев с праздником Песах
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Телеграмму с обращением главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Путин отметил, что еврейская община вносит значимый вклад в укрепление межрелигиозного и межнационального диалога. Традиционно Песах начинается с заходом солнца 22 апреля.

«Поздравляю с праздником Песах российских евреев. <...> Еврейская община России вносит вклад в укрепление межрелигиозного и межнационального диалога в стране, заботится о сбережении семейных, незыблемых духовно-нравственных ценностей», - подчеркнул он.

Президент добавил, что община принимает активное участие в благотворительности, делах милосердия, просвещении и воспитании молодежи. Он напомнил, что Песах символизирует торжество идеалов справедливости и добра.

Песах отмечают в память о библейском событии - исходе еврейского народа из Египта.

Праздники Россия Владимир Путин
22 апреля 2024, 14:03
Российская волейболистка умерла в 21 год
РИА «Новости»
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Волейболистка пляжного клуба «Заречье-Одинцово» Арина Михайлина умерла в возрасте 21 года. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Спортсменка скончалась вечером в воскресенье, 21 апреля. В федерации причины смерти Михайлиной не привели.

«Московский комсомолец» уточнил, что тело Михайлиной нашли рядом со зданием общежития Московского энергетического института «Синичка». По предварительной информации, она могла покончить с собой.

Михайлина выступала за молодежную сборную России и неоднократно становилась победительницей первенства страны.

В феврале стало известно о исчезновении в Дагестане спортсменки Анны Цомартовой. Она проиграла на соревнованиях по тайскому боксу впервые за 10 лет, вышла за пределы спортивного комплекса и пропала. Ее тренер Верди Тариев опроверг возможность того, что девушка могла что-то сделать с собой.

Спортсмены Россия
22 апреля 2024, 12:01
Стал известен новый ведущий КВН
РИА «Новости»
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Постоянным ведущим телевизионной игры КВН на протяжении всего 2024 года будет шоумен Дмитрий Хрусталев. Он заменит Александра Маслякова, сообщил портал kp.ru.

Масляков, который на протяжении многих лет был лицом юмористического шоу, в последнее время участвовал в играх КВН не так активно. Особенно это стало заметно в период пандемии COVID-19, когда 82-летний Масляков, ввиду коронавирусных ограничений, находился в карантине и переболел сам.

В качестве временных замен в играх высшей лиги КВН выступали Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев. В итоге последнего выбрали на роль постоянного ведущего.

Хрусталев рассказал, как Масляков неожиданно предложил ему принять участие в ведении КВН. Однако между тем разговором и официальным назначением на должность прошло два года.

«Он как „большой брат“: его, может, и нет рядом, но он все видит, знает», - отметил шоумен.

Он также поделился мыслями о том, как изменился КВН за последние 20 лет. По его словам, в юмористическом проекте появилось больше дерзости и актуальности.

Первый канал Телевидение Шоу-бизнес
22 апреля 2024, 11:41
Владимир Потанин: «После создания плавильных мощностей в Китае у нас будет самое современное производство»
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Основатель «Интерроса» и президент «Норникеля» Владимир Потанин поделился ходом работы Серной программы, а также рассказал, как «Норникель» планирует освоить новый рынок, перенеся часть своих производств в Китай, и какие преимущества это даст металлургической компании, несмотря на условия санкций.

В октябре 2023 года на Надеждинском заводе в Норильске состоялся запуск 1-й линии Серной программы – масштабного экологического проекта «Норникеля», призванного снизить выбросы диоксида серы в атмосферу.

- Процесс запуска оказался более болезненным, чем это можно было ожидать, из-за отказа многих западных партнеров от выполнения своих обязательств. - рассказал Владимир Потанин. - Но проект успешно осуществляется, мы достигли технических характеристик, которые закладывали, а это более 99% улавливания серы. То есть технология физически работает в огромном промышленном масштабе. А работоспособность технологии была главным риском, поскольку этот проект новаторский.

По словам президента «Норникеля», в результате запуска программы экологические обязательства перед государством компания выполнит в соответствии с подписанным планом. Потанин подчеркнул, что безопасность окружающей среды и жителей региона в приоритете для компании.

- После выхода на проектные показатели выбросы в Норильске сократятся на 45%, а это означает улавливание почти 1 млн тонн диоксида серы. Для этого мы в конце третьего квартала будем запускать вторую и третью линии на Надеждинском заводе. В результате улавливания серы, производства серной кислоты и последующей ее нейтрализации мы производим много миллионов тонн гипса, которые храним в гипсохранилище. Это экологически безопасный вид отходов, но за десятилетия, которые нам еще предстоит работать в Арктике, мы произведем огромные объемы гипса. Получается, что мы тратим большие средства на то, чтобы закопать в землю гипс.

Пандемия, санкции и много другое повлияли на переосмысление стратегии работы «Норникеля». Компания открывает для себя новые пути развития.

- Как всегда бывает в таких случаях, только нестандартный ход поможет решить проблему. Сейчас санкции против российской цветной металлургии формализованы, но и до этого, как и другие производители российских товаров, мы столкнулись с отказами клиентов, необходимостью предоставлять скидки. Это давление заставило задуматься, как правильнее доставлять наш товар до рынков сбыта. И одним из таких нестандартных решений является перенесение части производства на рынки непосредственного потребления. Так родилась идея создания плавильных мощностей по медному концентрату в Китае, - рассказал Владимир Потанин.

Он отметил, что этот шаг позволит приблизить товар к месту потребления, и тогда финальный продукт будет продаваться как китайский, в этом случае его сложнее санкционировать. Кроме того, перенос части производства в Китай поможет модернизировать экологические программы.

- Побочным продуктом при производстве может быть серная кислота, этот продукт востребован на китайском рынке, мы сможем его там продавать. Кроме экономических соображений, такая схема целесообразна и с точки зрения экологии: мы ничего не будем закапывать в нашу тундру, нашим потомкам лет через сто гипс не придется откапывать, - добавил Потанин.

По словам Потанина, именно так должно работать международное разделение труда: - Мы договариваемся с дружественными юрисдикциями о том, кто в чем более эффективен, при этом сохраняя всю цепочку компетенций. Возникает win-win ситуация. «Норильский никель» сосредоточится на тех компетенциях, которые для нас наиболее выгодны и эффективны - добыча и обогащение, и получит цепочку производства батарей. Наши экологические проблемы, проблемы расчетов, проблемы доступа на рынок, проблемы кастомизации нашего товара под рынок потребления мы переносим туда, где они решаются наиболее эффективно, в данном случае в Китай. А на Китай приходится 50% потребления никеля и меди, и сейчас с учетом отказа Европы и Америки от нашего товара на Китай будет приходиться более половины нашей реализации.

После переноса плавильного производства ближе к рынкам сбыта у «Норникеля» появится возможность освоить технологии по производству батарейных материалов. Располагая этими технологиями, компания совместно с «Росатомом» сможет производить и катодные материалы, и сами батареи, используя для этого продукцию Колмозерского месторождения лития, которое сейчас разрабатывается в Мурманской области. Таким образом, «Норникель» экономически неэффективное и экологически болезненное производство серы переносит в Китай, а взамен получает возможность продлить цепочку создания стоимости и получить продвинутые компетенции, которые необходимы и компании, и стране, считает Потанин.

- Санкции нас к этому подтолкнули. Требования технологического и финансового суверенитета диктуют, что у нас должна быть компетенция в производстве чувствительных элементов в цепочке создания стоимости. Конечно, международное разделение труда никто не отменял. Но в рамках этого разделения труда нужно преуспеть в том, что ты лучше умеешь делать, и привлечь сильного партнера там, где ты не конкурентен, сохранив ключевые компетенции, - говорит Владимир Потанин. - В идеале после реализации проекта создания плавильных мощностей в Китае у нас получается самое современное плавильное производство на Надеждинском металлургическом комбинате. Его можно будет расширить: у нас остается площадка для третьей очереди, которая нам понадобится к 2030 году, когда встанет вопрос об увеличении производства. А это увеличение налоговой базы как для Красноярского края, так и для страны в целом».

Проект позволит «Норникелю» уйти от больших потерь, которые вызваны имеющимися сейчас трудностями с расчетами, отказами от поставок, скидками на металл, созданием товарных запасов.

- По нашим расчетам, после реализации этого проекта «Норникель» сможет увеличить выручку на 20% в сравнении с ситуацией до начала 2022 года. Для целей бюджета мы фактически в течение четырех лет выйдем на показатели, которые почти в 1,5 раза лучше, чем то, что мы сейчас имеем, и на 20% лучше, чем 2-4 года назад.

О проекте, по словам Владимира Потанина, доложили на всех уровнях, включая президента и председателя правительства страны, идет активное взаимодействие с профильными Министерствами.

«Мы создаем СП [совместное производство] с международными партнерами. Это означает, что мы будем получать долю в доходах международных проектов и значительную часть из них возвращать в виде дивидендов в Россию для инвестиций внутри страны», - подытожил Владимир Потанин.

Первый канал Телевидение Шоу-бизнес

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