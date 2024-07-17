«Попыток было много». Матвиенко рассказала, как ее хотели развести мошенники

Тему повышения финансовой грамотности она подняла на пленарном заседании верхней палаты российского парламента, сообщило РИА «Новости».

По словам Матвиенко, аферисты пытались ее обмануть много раз, но всякий раз терпели неудачу.

«Мошенникам пока не удалось меня обмануть, попыток было много», - подчеркнула спикер Совфеда.

Тут же она обратила внимание, что не считает себя абсолютно финансово грамотным человеком, и выразила уверенность, что повышать ее следует с самого детства.

«Начинать это надо со школы, с детей. Будут дети предупреждены, финансово образованны, они и родителей своих от чего-то уберегут», - отметила Матвиенко.