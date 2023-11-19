Популярный в России десерт подорожал на 20%

Основной причиной скачка цен на лакомство стало увеличение стоимости молока, сливок жирностью 33% и масла. Цены на эти продукты выросли в среднем на 10-15%. Это связано в том числе с затратами на логистику.

Кондитеры не рассматривают вариант перехода на более дешевые ингредиенты, чтобы снизить стоимость тортов. Это не поможет удержать цены, а также повлияет на качество и привычный вкус продукции. В итоге в среднем ценнике на популярные у россиян «Наполеоны», «Медовики» и другие торты поднялся с 700 рублей до тысячи.

«Заменить на альтернативное - это значит использовать пальмовое масло. Мы сейчас все думаем о здоровье, и никто этого делать не будет», - сказала бренд-шеф сети супермаркетов «Вкусвилл» Елена Ландэ.

Ранее сообщалось о росте цен на постельное белье в России. Стоимость на комплекты увеличилась на 20% из-за подорожания хлопка и дефицита тканей.

Рост цен на ингредиенты в России привел к подорожанию тортов - одного их самых популярных праздничных десертов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в кондитерском производстве.