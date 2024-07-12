Популярный ресурс с фанфиками попал в список заблокированных сайтов
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту с фанфиками «Фикбук» после того, как владельцы ресурса отказались удалить информацию с пропагандой «нетрадиционных сексуальных отношений». Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Популярный сайт «Фикбук» принадлежит латвийской платформе «Книга фанфиков». На площадке публиковались любительские сочинения, основой для которых послужили известные книги, фильмы, сериалы и игры.
Позже представители платформы «Книга фанфиков» назвали блокировку недоразумением, а также пообещали исправить ситуацию.
Ранее РКН заблокировал книжный сайт писателя Бориса Акунина * (Григория Чхартишвили*). Доступ к ресурсу ограничили из-за публикации романа Владимира Сорокина «Наследие». Владельцы площадки проигнорировали предупреждение РКН и не стали удалять книгу с сайта.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.