Популярный педиатр покинул Россию после ареста

Авторы статьи изучили публикации Бутрия в социальных сетях и пришли к выводу, что решение об отъезде он принял сразу после отбывания ареста.

В феврале Хамовнический суд Москвы арестовал врача на 10 суток по статье о возбуждении ненависти и вражды. По словам Бутрия, позже ему дали понять, что на этом дело не закончится.

Сейчас доктор планирует консультировать пациентов в удаленном формате и заниматься просветительскими проектами. На его блог в Telegram подписаны 117 тысяч пользователей, во «ВКонтакте» - более 230 тысяч.

Педиатра Сергея Бутрия арестовали на 10 суток после интервью журналистке Катерине Гордеевой*. Его признали виновным по административному делу о возбуждении ненависти и вражды.

*Признана иноагентом на территории России.