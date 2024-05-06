Поправки о запрете участия в выборах иноагентов приняли в Госдуме
Поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и несколько других ФЗ приняли в Госдуме во втором и третьем чтении. Изменения устанавливают запрет для иноагентов на участие в выборах всех уровней.
В соответствии с законом к моменту передачи документов, необходимых для регистрации, кандидат должен прекратить статус иностранного агента, пояснили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.
Эта норма будет обязательным требованием для участия в выборах в федеральные органы госвласти, региональные органы власти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления.
Также из поправок следует, что уполномоченными представителями кандидатов и избирательных объединений иностранные агенты также быть не смогут.