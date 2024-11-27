«Меня это как-то совершенно не волнует. Я вообще не знал, что меня номинировали на этот рейтинг. Так что попал и попал. И ладно», - заявил он.

Скуфьин отметил, что старается не использовать англицизмы, если в русском языке существует достаточно точная альтернатива, а значения большинства модных слов он даже не знает.

«Но к этому отношусь спокойно. Речь развивается, такой же инструмент живой, как и все остальное. Словарный запас не может стоять на месте», - добавил собеседник 360.ru.

Словом «скуф» называют неухоженного мужчину средних лет с бесперспективной работой и скверным характером.

Ранее доктор медицинских наук Юрий Конев дал советы, как не стать скуфом.