27 ноября 2024, 12:45

«Попал и попал». Прообраз понятия «скуф» — о втором месте в рейтинге слов года

Freepik
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Сайт gramota.ru назвал слова года. Лидером в рейтинге стало «вайб», а второе место заняло «скуф». Алексей Скуфьин, от фамилии которого и появился термин, рассказал 360.ru, как к этому относится.

«Меня это как-то совершенно не волнует. Я вообще не знал, что меня номинировали на этот рейтинг. Так что попал и попал. И ладно», - заявил он.

Скуфьин отметил, что старается не использовать англицизмы, если в русском языке существует достаточно точная альтернатива, а значения большинства модных слов он даже не знает.

«Но к этому отношусь спокойно. Речь развивается, такой же инструмент живой, как и все остальное. Словарный запас не может стоять на месте», - добавил собеседник 360.ru.

Словом «скуф» называют неухоженного мужчину средних лет с бесперспективной работой и скверным характером.

Ранее доктор медицинских наук Юрий Конев дал советы, как не стать скуфом.

Русский язык Психология
27 ноября 2024, 08:45
Тазик «Оливье» уже не настрогать. Как подорожали самые любимые салаты россиян на Новый год
РИА «Новости»
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«Оливье» в 2024 году оказался самым дорогим из традиционных праздничных салатов. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщило РИА «Новости».

Четыре порции «Оливье» обойдутся россиянам в 553 рубля, что на 8,5% дороже, чем предыдущем году. Для приготовления традиционной новогодней закуски потребуется вареная колбаса, маринованные огурцы, зеленый горошек, майонез, яйца, картофель, морковь и репчатый лук.

На втором месте списка самых дорогих салатов расположилась «Мимоза». Это блюдо оказалось в два раза дешевле «Оливье» - четыре порции будут стоить 277 рублей. За год салат подорожал на 10,5%. Третью строчку списка заняла «Селедка под шубой», цена на которую поднялась на 13,3%, до 261 рубля.

Самым бюджетным салатом стал «Столичный». Он подорожал меньше всех - на 3,4%, до 257 рублей. Чтобы приготовить четыре порции, нужно 450 граммов курицы, 300 граммов картофеля, три яйца, по 150 граммов моркови, соленых огурцов и зеленого горошка, а также 100 граммов майонеза.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова тоже сообщила о подорожании салата «Оливье». По ее словам, в 2021 году порция популярного блюда в самом простом рецепте стоила 392 рубля.

Еда Новый год Экономика Продукты
26 ноября 2024, 19:56
Путин дал наставления участникам форума «Дигория» в Подмосковье
Пресс-служба VI Всероссийского форума «Дигория»
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Шестой Всероссийский форум «Дигория» стартовал на территории Мастерской управления «Сенеж» 26 ноября. Талантливые молодые ученые социально-гуманитарного профиля и практики общественно-политической сферы представят свои проекты, направленные на создание инициатив, которые способны улучшить жизнь российского общества.

К участникам обратился президент Владимир Путин. Он назвал программу форума впечатляющей и добавил, что молодых ученых ждет «палитра серьезных, интересных мероприятий».

«Убежден, что именно в таких творческих, научных аудиториях, жарких спорах и дискуссиях рождаются свежие, нестандартные замыслы и инициативы, предлагаются новые подходы к проблемам, находящимся на острие общественного внимания», - отметил глава государства.

Участников разделили на пять групп: «Медиа и коммуникации», «Политическая экспертиза», «Политическая аналитика», «Социальные и креативные технологии», а также «Политическое образование и гражданское просвещение». Каждую возглавили руководители ведущих исследовательских центров, представители администрации президента, политологи и другие эксперты.

Глава платформы «Дигория», гендиректор АНО «Институт гуманитарных программ» Заурбек Хугаев назвал главной миссией форума объединение интеллектуального потенциала молодых ученых на благо России.

«И самое правильное, что вы можете сделать за эти пять дней, - вынести из общения с ними максимальное количество ценной информации», - добавил Хугаев.

В ходе мероприятия открылись Ассесмент-центр и Карьерный центр Polit.Job. Благодаря им молодые специалисты проводят собеседования с потенциальными работодателями и проводят диагностику уровня своих знаний.

Организаторами форума выступили Росмолодежь и АНО «Экспертный институт социальных исследований». Мероприятие завершится 1 декабря.

Исследования Солнечногорск Ученые Россия Владимир Путин Технологии Образование
26 ноября 2024, 19:03
За выгул собак без намордника утвердили штрафы
Фото: freepik.com
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Депутаты Госдумы проголосовали за принятие во втором и третьем чтении законопроекта о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Об этом сообщил официальный сайт ГД.

Для граждан сумма штрафа составит от полутора до трех тысяч рублей, для должностных лиц - от пяти до 15 тысяч, а для организаций - от 15 до 30 тысяч рублей. Штрафы и предупреждения грозят в том числе тем, кто выгуливает собак без намордника или поводка на детских и спортивных площадках.

Наказание не будет распространяться на случаи, когда питомца похитили. Также оно не коснется хозяев, если за их животными присматривали другие люди.

Ранее кинолог Владимир Голубев посоветовал владельцам собак не выгуливать четвероногих друзей в местах, где собираются другие животные. Даже дрессированные питомцы могут устроить драку, если в окружении есть течная особь, пояснил эксперт.

Штрафы Госдума РФ Собаки Животные
26 ноября 2024, 18:46
«Одноклассники» сократили токсичность в комментариях с помощью нейросети
Pxhere
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Социальная сеть «Одноклассники» почти вдвое снизила уровень токсичных комментариев под постами, фотографиями и видео благодаря искусственному интеллекту. У платформы появилась новая функция, которая автоматически выявляет грубые высказывания и ограничивает их авторов в возможности оставлять новые. В зависимости от того, как часто пользователь оставляет негатив в адрес других, его доступ к комментированию могут заблокировать на срок от одного часа до суток.

Запуск этой модели позволил значительно сократить время, необходимое для обработки жалоб на токсичные публикации. Это, в свою очередь, помогает быстрее помочь людям в решении их проблем.

«Мы видим по запросам пользователей, что у нашей аудитории есть потребность в пространстве для безопасного и уважительного общения: треть всех жалоб на платформе связаны с негативными, по мнению пользователей, комментариями, а 80% обращений в службу поддержки по поводу комментариев нацелены против „токсичности“», - рассказал директор по продукту ОК Александр Москвичев.

В дополнение к другим продуктовым решениям, которые разработчики внедрили за последние два года, ограничение токсичных комментаторов поможет социальной сети не только быстрее вернуть на платформу пользователей, которые редко посещают ОК, но и привлечь новых.

Ранее «Одноклассники» провели исследование и выяснили, как часто россияне меняют пароли в социальных сетях. Оказалось, что большинство опрошенных не придерживались рекомендаций экспертов и не обновляли пароли к своим учетным записям. Примерно 40% респондентов признались, что вообще не меняют пароли в социальных сетях, считая это неважным.

Искусственный интеллект Соцсети Нейросети

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