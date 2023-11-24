Понятия «брак» и «семейный союз» захотели уравнять в Семейном кодексе России

Предложение Ткачев направил на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова.

Говоря о россиянах, которые воспринимают понятие «брак» негативно, депутат напомнил, что в современном русском языке это слово также используют в значении дефекта и несоответствия стандартам.

«Основное значение слова „брак“ пришло из старославянского языка, что означало женитьбу. В то же время понятие „брака“ как негодной продукции пришло из нижненемецкого диалекта от слова „brak“», - пояснил Ткачев.

По его словам, с учетом двух совершенно разных значений одного слова, некоторые россияне полагают, что словосочетание «семейный союз» лучше отражает суть института добровольного союза мужчины и женщины. К тому же у него есть однозначная положительная коннотация, заключил Ткачев.