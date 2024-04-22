22 апреля 2024, 19:05

Понятие «молодой работник» ввели в России

РИА «Новости»
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Одобренный Госдумой закон о введении понятия «молодой работник» и уточнении в получении статуса «молодой специалист» подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

Текст указа предусматривает, что молодыми специалистами признаются россияне, получившие опыт работы в период учебы в колледжах и вузах. Раньше под эту норму подпадали все люди младше 35 лет, которые после получения образования устраивались работать по специальности.

Из-за того, что некоторые начинали свой карьерный путь в период учебы, после выпуска они не могли получить положенные молодым специалистам льготы.

Также закон ввел понятие «молодой работник». Под это определение подпали россияне до 35 лет, которые работают не по профильной специальности, но находятся на своей должности не менее трех лет. На эту категорию распространили все меры поддержки и льготы, действующие в России.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о запуске новых национальных проектов, один из которых направлен на поддержку молодежи. Глава государства подчеркнул, что это необходимо сделать ради будущего страны и формирования новой политики по воспитанию подрастающих поколений.

Льготы Законы Россия Работа Владимир Путин
22 апреля 2024, 17:50
Победители конкурса «Казачество на службе Отечеству» будут бесплатно учиться в МГУТУ
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Победителями второго конкурса «Казачество на службе Отечеству» стали 49 старшеклассников и выпускников колледжей. Теперь ребята смогут бесплатно получить высшее образование в МГУТУ Разумовского, отметили организаторы.

Условия и география конкурса Конкурс проходил с ноября 2023-го по апрель этого года. Работы поступили из 29 регионов России и стран СНГ. Для участия нужно было представить сочинение или мультимедийный проект о казачьей культуре.

Среди победителей - участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Оренбургской, Липецкой, Белгородской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Курской, Иркутской, Омской и Ростовской областей, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, Ставрополья, Калмыкии, Бурятии, Крыма, ЛНР и Казахстана.

У юношей и девушек будет возможность на бесплатной основе учиться на казачьем бакалавриате, открывшемся в МГУТУ в 2023 году. Также им бесплатно предоставят общежитие. Кроме того, они будут получать стипендию.

По словам организаторов, студенты смогут получить профессию журналиста, учителя истории, обществознания и этнокультуры или специалиста по государственному и муниципальному управлению. Проходить обучение будет по трем профилям: «Медиатехнологии и информационная политика казачества», «История, обществознание и этнокультура» и «Государственная политика в отношении казачества».

«Они знают, чего хотят» Самым популярным среди участников, по их данным, стал профиль «Государственное и муниципальное управление». На него заявили почти половину работ. На защите молодые люди отмечали, что хотят принести пользу стране и видят себя в роли управленцев в казачьих обществах и ведомствах, которые отвечают за реализацию политики в отношении российского казачества.

«Я рад, что в Первый казачий университет ежегодно поступают способные мотивированные ребята. Юноши и девушки мечтают реализовать себя в казачьей среде. Они знают, чего хотят, готовы стать преемниками казачьей культуры и принести пользу обществу», - подчеркнул ректор МГУТУ Арсений Миронов.

Старший преподаватель МГУТУ, член конкурсной комиссии Юрий Хожайнов отметил, что большую погруженность конкурсантов в тему - ребята действительно увлечены ей.

«Некоторые благодаря конкурсу узнали о казачестве, и им захотелось стать казаками. Ряд работ был посвящен анализу литературы, ряд - современным реалиям», - добавил он.

Преподаватель МГУТУ, член конкурсной комиссии Анна Курапова отдельно отметила работу Алины Рыльщиковой, которая провела исследование на тему «Роль коня и отношение к нему в жизни кубанской семьи».

«Девушка взяла интервью у конезаводчиков, систематизировала представления разных народов о лошадях, особенности коммуникаций с ними. Очень сильная работа», - поделилась Курапова.

Образование
22 апреля 2024, 16:43
Число фиктивных разводов выросло в России. В чем причина?
Unsplash
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Рост разводов на сегодняшний день — общемировой негативный тренд, заявила в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Нина Останина. Если говорить о ситуации в России, то на решение супругов расходиться влияет ряд внутренних проблем.

Рост разводов на сегодняшний день - общемировой негативный тренд, заявила в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Нина Останина. Если говорить о ситуации в России, то на решение супругов расходиться влияет ряд внутренних проблем.

«Романтическая любовь, которая была 30 лет назад, сейчас признана атавизмом, это нестильно», - указала Останина.

По ее мнению, сейчас в обществе есть мода на свободные отношения, что приводит к негативным последствиям, в том числе и ранним беременностям у девочек-подростков.

«Мы получаем девочек с беременностями в 12-13 лет. Есть и проблема разрушения поколенческих связей», - добавила политик.

Помимо этого, Останина выделила проблему «культа индивидуума», который привел к тому, что мнение старших становится неважным для подростков, они не прислушиваются к родителям, дедушкам и бабушкам.

Говоря о росте числа фиктивных разводов в России, депутат пояснила, что речь идет о случаях, когда пары, например, формально расторгают брак , чтобы попасть в категорию малоимущих и получать выплаты от государства.

«Право на поддержку сейчас имеют только малоимущие семьи, из-за чего резко выросли фиктивные разводы. <…> Имущество остается на отце, дети - на матери, и она получает пособие на каждого ребенка», - пояснила она.

По мнению Останиной, поддерживать только тех, кто сверхбеден, неправильно. Помощь должна оказываться и тем, кто «царапается изо всех сил».

«Потому что в итоге мы получаем скачок статистики разводов, которая не отражает реального положения дел», - заключила собеседница издания.

Семья Россия
22 апреля 2024, 15:39
Обстановка меняется постоянно. Глава МЧС оценил ситуацию с паводками в двух регионах
РИА «Новости»
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Активная фаза весеннего половодья проходит сейчас в Курганской и Тюменской областях. Обстановка меняется постоянно, заявил глава МЧС Александр Куренков, выступая на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий паводков.

«Необходимо сосредоточиться на мероприятиях по защите населенных пунктов, объектов экономики, дорог и мостов, а также превентивной эвакуации населения», - подчеркнул министр.

Говоря об обстановке в Оренбургской области, Куренков отметил, что там ситуация стабилизировалась - уровень воды в подтопленных населенных пунктах устойчиво снижается.

Все силы сейчас нужно бросить на помощь пострадавшему населению, восстановление домов и объектов экономики, подчеркнул он.

Куренков обратил особое внимание, что сроки по восстановлению жилья будут жесткими.

Паводки МЧС РФ
22 апреля 2024, 15:25
Сроки будут жесткими. Куренков — о восстановлении жилья в зонах подтопления
РИА «Новости»
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Рабочие группы оценочной комиссии Минстроя должны выработать график с четким пониманием сроков проведения работ по восстановлению жилья на пострадавших от подтопления территориях. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий паводков.

На встрече присутствовали в том числе губернаторы Оренбургской, Курганской и Тюменской областей. Они отчитались о ситуации с паводками в регионах. Куренков обратил внимание на важность работы с людьми на территориях.

«Это важно, очень важно для населения. Вам с этим всем нужно быть знакомыми, ситуация находится на особом, пристальном контроле президента РФ», - подчеркнул министр.

Глава МЧС также призвал глав областей как можно чаще находиться на местах и опираться на данные местных руководителей.

«Работу нужно продолжать, сроки будут достаточно жесткими», - предупредил он.

По его словам, рабочие группы оценочной комиссии Минстроя составят график с четким пониманием сроков восстановления жилья.

«За эти цифры и даты будет отдельный спрос», - добавил министр.

Паводки МЧС РФ

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