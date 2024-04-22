Понятие «молодой работник» ввели в России

Победителями второго конкурса «Казачество на службе Отечеству» стали 49 старшеклассников и выпускников колледжей. Теперь ребята смогут бесплатно получить высшее образование в МГУТУ Разумовского, отметили организаторы.

Условия и география конкурса Конкурс проходил с ноября 2023-го по апрель этого года. Работы поступили из 29 регионов России и стран СНГ. Для участия нужно было представить сочинение или мультимедийный проект о казачьей культуре.

Среди победителей - участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Оренбургской, Липецкой, Белгородской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Курской, Иркутской, Омской и Ростовской областей, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, Ставрополья, Калмыкии, Бурятии, Крыма, ЛНР и Казахстана.

У юношей и девушек будет возможность на бесплатной основе учиться на казачьем бакалавриате, открывшемся в МГУТУ в 2023 году. Также им бесплатно предоставят общежитие. Кроме того, они будут получать стипендию.

По словам организаторов, студенты смогут получить профессию журналиста, учителя истории, обществознания и этнокультуры или специалиста по государственному и муниципальному управлению. Проходить обучение будет по трем профилям: «Медиатехнологии и информационная политика казачества», «История, обществознание и этнокультура» и «Государственная политика в отношении казачества».

«Они знают, чего хотят» Самым популярным среди участников, по их данным, стал профиль «Государственное и муниципальное управление». На него заявили почти половину работ. На защите молодые люди отмечали, что хотят принести пользу стране и видят себя в роли управленцев в казачьих обществах и ведомствах, которые отвечают за реализацию политики в отношении российского казачества.

«Я рад, что в Первый казачий университет ежегодно поступают способные мотивированные ребята. Юноши и девушки мечтают реализовать себя в казачьей среде. Они знают, чего хотят, готовы стать преемниками казачьей культуры и принести пользу обществу», - подчеркнул ректор МГУТУ Арсений Миронов.

Старший преподаватель МГУТУ, член конкурсной комиссии Юрий Хожайнов отметил, что большую погруженность конкурсантов в тему - ребята действительно увлечены ей.

«Некоторые благодаря конкурсу узнали о казачестве, и им захотелось стать казаками. Ряд работ был посвящен анализу литературы, ряд - современным реалиям», - добавил он.

Преподаватель МГУТУ, член конкурсной комиссии Анна Курапова отдельно отметила работу Алины Рыльщиковой, которая провела исследование на тему «Роль коня и отношение к нему в жизни кубанской семьи».

«Девушка взяла интервью у конезаводчиков, систематизировала представления разных народов о лошадях, особенности коммуникаций с ними. Очень сильная работа», - поделилась Курапова.