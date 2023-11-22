«Понимают, что потеряли». Возврат зарубежных брендов предрекли в России

Иностранные производители покинули российский рынок весной прошлого года. Спустя время некоторые все же вернулись, сменив название. В апреле в столице открыли бывший магазин Zara - Maag.

Илюха отметил, что на рынке уже достаточно отечественных брендов. Жители страны привыкли к тому, что многие зарубежные компании ушли, а на их место пришли российские деятели.

«Я считают, что в целом сейчас будет общая тенденция к возврату. Потому что думали, что ситуация быстро закончится, а она не заканчивается. А деньги свои очень хочется вернуть. <…> Понимают, что потеряли», - подчеркнул он.

По данным РИА «Новости» , на отечественный рынок собираются выйти 23 бренда товаров из разных стран, в том числе из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции. Некоторые уже запустили свой бизнес в России. Большинство компаний пришло из Турции - 58%. На втором месте - белорусские производители. А на третьем - эстонские.