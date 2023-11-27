27 ноября 2023, 23:01

Понасенков во второй раз не смог оспорить статус иноагента

РИА «Новости»
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Московский Гагаринский суд отказал историку, блогеру и публицисту Евгению Понасенкову* в пересмотре акта проверки Минюста, из-за которого он попал в список иностранных агентов. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Исковые требования оставить без удовлетворения», - заявила судья Евгения Гуляева.

Публицист уже во второй раз пытается оспорить этот статус. Министерство признало его иноагентом 1 апреля 2022 года. Историк обратился в Замоскворецкий суд, но получил отказ.

Исходя из документов, Понасенков* попал в список, потому что «распространял материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента». Также мужчина получал денежные средства от издательства АСТ, которому выплачивало деньги другое государство.

Ранее замминистра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что в России ужесточат штрафы за отсутствие маркировки об иноагенте. Нарушители будут платить 300-500 тысяч рублей.

* Внесен Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента.

Суд Иноагенты
27 ноября 2023, 20:24
Заявление о банкротстве СПБ Биржи не приняли в суде
pxhere.com
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Московский Арбитражный суд возвратил заявление о банкротстве СПБ Биржи. Об этом «Известиям» сообщили в инстанции.

«Через канцелярию суда поступило заявление ПАО „СПБ Биржа“ о признании несостоятельным (банкротом). Определением от 27 ноября 2023 заявление возвращено», - заявили в суде.

Представители СПБ Биржи уточнили, что причиной отказа в регистрации заявления стало ненадлежащее оформление документов и нарушение процедуры подачи иска.

Пресс-служба торговой площадки добавила, что в ближайшее время СПБ Биржа намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы те начали расследование дела о неправомерной подаче заявления о банкротстве злоумышленниками.

Банк России проанализирует случившееся с точки зрения возможного нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Ранее стало известно, что акции СПБ Биржи упали на 34,89% из-за иска о банкротстве. Позже снижение замедлилось до 6,12%. Также сообщалось, что дело торговой площадки появилось в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Суд Россия Деньги
27 ноября 2023, 18:33
Москвичам расскажут о работе в медиа на ВДНХ
Сайт мэра и правительства Москвы
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Инновационно-образовательный комплекс «Техноград», расположенный на территории ВДНХ, в сотрудничестве с «Газпром-Медиа Холдинг» 29 ноября проведет очный курс под названием «Медиатрансформация». Об этом рассказала глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома.

Специалисты из медиасферы поделятся важными практическими знаниями, способствующими продвижению по карьерной лестнице в данной области, и обучат эффективному представлению информации для аудитории через личный опыт.

«Спикеры расскажут, как проходит съемочный процесс и из каких этапов он состоит, а также поделятся опытом создания успешных продуктов», - рассказала глава столичного департамента.

Интенсив станет первым мероприятием такого рода для широкой аудитории, в том числе для школьников и студентов профильных вузов. Его проведут Георгий Рюмин, продюсер ряда успешных фильмов и онлайн-проектов, и Марина Катая, возглавляющая департамент производства онлайн-кинотеатра и занимающая пост заместителя генерального продюсера на одном из федеральных каналов.

Мероприятие состоится в павильоне «Арт. Техноград», находящемся по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 318. Записаться можно на официальной странице проекта.

Ранее новая образовательная смена проекта «ШАГ» для развития талантливых детей стартовала в Королеве.

Москва 2022 Работа Школьники Студенты ВДНХ
27 ноября 2023, 18:22
Владимир Путин одобрил покупку активов Caterpillar компанией «ПСК — Новые решения»
unsplash.com
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Президент Владимир Путин разрешил ООО «ПСК — Новые решения» приобрести российские активы американской компании Caterpillar. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Президент Владимир Путин разрешил ООО «ПСК - Новые решения» приобрести российские активы американской компании Caterpillar. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Речь идет в том числе о заводе по производству экскаваторов и карьерных самосвалов в Тосно Ленинградской области. Глава государства также одобрил приобретение еще одного подразделения компании ООО «Катерпиллар файнэншл», которое осуществляет лизинговую деятельность.

В 2022 году американский производитель строительной техники Caterpillar сообщил о приостановке работы на территории России. Многие иностранные компании также покинули российский рынок на фоне санкций, веденных в феврале 2022 года, напомнили «Известия».

Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха считает, что зарубежным брендам хочется вернуть свои деньги, поэтому в ближайшее время они вернутся в РФ. Некоторые из них уже сделали это, сменив названия.

США Россия Бизнес Владимир Путин
27 ноября 2023, 18:15
Сервис «Яндекс Такси» признали доминирующим на рынке России
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Сервис «Яндекс Такси» занял доминирующее положение на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. Ее процитировало РИА «Новости».

«ФАС России по результатам проведенного анализа рынка установила, что „Яндекс Такси“ занимает доминирующее положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны», - передали в ведомстве.

В федеральной службе добавили, что злоупотребление доминирующим положением - повод для принятия мер антимонопольного реагирования. Но пока возможности реагирования ФАС России ограничены постановлением правительства «Об особенностях осуществления государственного и муниципального контроля в отношении аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий».

В прошлом году ФАС потребовала от агрегаторов такси объяснить существует ли связь между моделью устройства , с которого заказывают машину, и тарифом поездки. В «Яндекс» заявили, что цена формируется автоматически при учете числа свободных машин рядом, загруженности дорог, протяженности поездки. Модель смартфона или уровень заряда телефона на это не влияют.

Сегодня в Москве зафиксировали взлет цен на такси после мощного снегопада. Водители объяснили, что стоимость повысилась из-за большой загруженности: пассажиров много, а больше половины таксистов в непогоду не работают. Кроме того, на дорогах произошло немало аварий.

ФАС России Такси

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