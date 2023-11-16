Помощницу воспитателя обвинили в травмировании девочки в детсаду в Люберцах

В июле девушка работала помощником воспитателя в образовательном центре. Она присматривала за детьми во время прогулки на площадке. Одна из девочек 2015 года рождения упала с крыши игрового элемента в виде автобуса. В результате чего она получила травмы.

В случившемся обвинили молодую девушку. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за некачественного выполнения своей работы.

«В Люберцах в суд направлено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью малолетней по неосторожности», - указали в прокуратуре.

В Москве школьница сломала четыре позвонка на тренировке по конному спорту. Она упала с лошади, в это время тренер сидела на трибуне, тогда как должна была находиться в манеже.