Помощницу воспитателя обвинили в травмировании девочки в детсаду в Люберцах
В образовательном центре в Люберцах девочка упала с игрового элемента и получила серьезные травмы. В причинении вреда по неосторожности обвинили 21-летнюю помощницу воспитателя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.
В июле девушка работала помощником воспитателя в образовательном центре. Она присматривала за детьми во время прогулки на площадке. Одна из девочек 2015 года рождения упала с крыши игрового элемента в виде автобуса. В результате чего она получила травмы.
В случившемся обвинили молодую девушку. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за некачественного выполнения своей работы.
«В Люберцах в суд направлено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью малолетней по неосторожности», - указали в прокуратуре.
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