13 ноября 2024, 14:12

Помощь вместо осуждения. Алкоголиков предложили отправлять на реабилитацию с детьми

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Создание в России центров, где родители смогут проходить реабилитацию, не расставаясь с детьми, — хорошая идея. Об этом 360.ru рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, подобные учреждения уже есть в некоторых регионах страны, в них разработана специальная программа для того, чтобы не разлучать семьи.

«На практике это происходит на добровольной основе, то есть предлагают пройти такой курс реабилитации-лечения и вместе с ребенком какое-то время прожить в центре, где помогают одновременно всей семье», - пояснила она.

В первую очередь такие центры создавались для алкоголиков и наркоманов, отметила Мишонова. Она подчеркнула, что дети зависимых людей сильно страдают. Создание подобных центров - попытка государства обратить внимание на эту большую проблему.

«У нас нет принудительного, как было в советское время, лечения, трудоустройства таких взрослых, поэтому, исходя из сегодняшнего законодательства, есть предложение сделать возможным вот такой способ реабилитации семьи», - отметила Мишонова.

Уполномоченный по правам ребенка напомнила, что сейчас все министерства и ведомства борются за сохранение семьи, предлагают родителям разные варианты помощи и лечения. Не все добровольно соглашаются на это.

«Алкоголики и наркоманы забывают про детей, что их нужно кормить, одевать, обувать, вообще заниматься ими, и дети оказываются фактически брошенными. Я думаю, что есть люди, которым реально нужна помощь. <…> [Необходима] рука поддержки, когда мы не осуждаем, а когда мы предлагаем пути выхода и при этом не разлучаем семью», - отметила Мишонова.

Ранее в России предложили провести инспекцию органов опеки и попечительства.

Уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова призвала навести порядок в этой сфере.

Дети Семья Россия
13 ноября 2024, 11:24
Россия вошла в топ-10 странах G20 с самым дешевым сливочным маслом
Unsplash
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Россия заняла восьмое месте среди стран «Большой двадцатки» с самым дешевым сливочным маслом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Агентство изучило цены в розничных магазинах стран G20 и отдельно в Евросоюзе. Средняя стоимость масла в этих государствах 2,78 доллара.

Самое дешевое масло оказалось в Индии. Там пачка в 200 граммов стоит всего в 1,37 доллара. Такая же в России обойдется в 2,09 доллара.

На втором месте в рейтинге оказалась Венгрия. Там масло стоит 1,76 доллара. На третьем расположилась Португалия с ценой в 1,9 доллара за пачку. Четвертое место взяли Соединенные Штаты. Масло в США обойдется в 1,94 доллара. Замкнула топ-пять лидеров Польша - 1,96 доллара.

В десятку также вошли Германия, Турция, Испания и Австрия.

В России объяснили увеличение стоимости сливочного масла в магазинах ростом цен на сырье. Генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий рассказал 360.ru, что спроси и ценник на этот товар могут упасть после Нового года.

США G20 Рейтинги Россия Магазины Евросоюз
13 ноября 2024, 11:04
В России предложили увеличить разрешенную скорость на трассах до 150 км/ч
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Российские депутаты предложили увеличить разрешенную скорость на трассах до 150 километров в час. Об этом сообщил Shot.

По данным Telegram-канала, депутаты Госдумы Владислав Даванков и Антон Ткачев от партии «Новые люди» подготовили обращение к начальнику Главного управления ГИБДД МВД Михаилу Черникову.

Парламентарии попросили повысить разрешенную скорость до 150 километров в час на тех трассах, которые отвечают требованиям безопасности. Речь идет о таких автомагистралях как М11 «Нева» или М12 «Восток».

Авторы материала заверили, что от увеличения скоростных рамок будет польза. По их мнению, так сократятся пробки, время машин в пути и экономическое развитие регионов, связанных с современными трассами.

Также они обратили внимание, что когда на автомагистралях скорость увеличили с 110 до 130 километров в час, число аварий не выросло, потому что эти дороги - современные и безопасные.

Депутаты Дороги Россия Машины
13 ноября 2024, 10:36
Журналист и ресторатор Алексей Зимин скончался в возрасте 52 лет
РИА «Новости»
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Известный журналист и ресторатор Алексей Зимин скончался на 53-м году жизни. Об этом со ссылкой на его коллегу Роману Лошманова сообщила «Афиша». Причины смерти пока не называют.

Ранее Зимин занимал пост заместителя главного редактора журнала «Афиша», был создателем проекта «Афиши Еда», главредом «Афиши Мир», GQ и Gourmet.

Помимо этого, журналист вел свое шоу «Готовим с Алексеем Зиминым» на телеканале НТВ. Успел открыть свое кафе и даже поварскую школу Ragout, кафе «Гоголь-центра», бар Craft и «Дом 12». Он же перезапустил ресторан Центрального дома литераторов.

Около девяти лет назад Зимин уехал из России и стал жить в Лондоне, где работал над журналом Zima и одноименным рестораном, популяризирующем русскую кухню Был автором нескольких книг. Одна из последних - «Анломания» - вышла минувшим летом.

Журналистика
12 ноября 2024, 15:23
Суд приговорил педиатра Буянову к 5,5 года колонии за фейки о ВС России
РИА «Новости»
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Московский суд признал педиатра Надежду Буянову виновной в дискредитации российской армии. Ей назначили 5,5 года колонии, сообщило РИА «Новости».

Суд Россия

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