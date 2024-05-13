Помогавших спасать людей из тонувшего в Мойке автобуса наградили

«Я хочу сказать вам слова благодарности и вам мой низкий поклон», - произнес Беглов.

Автобус с пассажирами в салоне упал в реку Мойку с Поцелуева моста 10 мая. Водитель объяснял, что не справился с управлением на этом участке дороги. По последней информации, жертвами ЧП стали семь человек. Один из погибших - профессор Балтийского государственного технического университета имени Устинова Алексей Храмов.

Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге арестовал до 9 июля мужчину, который был за рулем рухнувшего в реку Мойку автобуса. Ему предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

После против водителя начали еще одно уголовное производство. Выяснилось, что мужчина поставил на учет в своей квартире не менее 10 мигрантов.