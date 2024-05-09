Помним и гордимся. Космонавты поздравили россиян с Днем Победы

Командир отряда космонавтов Роскосмоса, Герой России Олег Кононенко поздравил соотечественников с Днем Победы, подчеркнув, что «свидетелей тех событий становится все меньше», поэтому так важно сохранить память о подвиге наших предков.

Космонавт Николай Чуб заявил, что сегодня мы благодарим и чтим тех, кто принес нашей стране победу, остановив врага, в том числе и ценой своей жизни.

«Тех, кто пройдя все ужасы войны, смог вернуться к мирной жизни и восстановить разрушенную страну», - сказал Чуб, добавив, что благодаря их подвигу наша страна спустя 16 лет открыла человечеству космос.

Космонавт Александр Гребенкин призвал поблагодарить тех, кто совершил подвиг в ВОВ, рассказывать детям об этих удивительных людях Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула власти США в оскорблении памяти погибших во время Второй мировой войны.