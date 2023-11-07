Помещения в Нагорном и Левобережном районах передали центрам московского долголетия
Еще два новых помещения в Нагорном и Левобережном районах общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров получили центры московского долголетия. Об этом сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
«Для организации работы центров московского долголетия город выделил здание в Нагорном районе площадью 1,14 тысячи квадратных метров и помещение в районе Левобережный площадью 656 квадратных метров. Здесь появятся комфортные пространства для горожан старшего возраста», - уточнил он.
Гаман добавил, что новые здания расположены по адресам: Ялтинская улица, дом 1а и Фестивальная улица, дом 9, помещение 2/1. Первое из них станет одним из самых больших центров московского долголетия.
Сеть этих зданий не прекращает расти. Самое первое открыли в 2019 году в районе Марьина Роща. Сегодня город насчитывает около 100 центров. Для того чтобы стать членом клуба, можно записаться не только на месте, но и теперь онлайн. Новый электронный сервис, который позволил более чем 2,5 тысячи человек дистанционно подать заявки и записаться в проект «Московское долголетие» , заработал в июне этого года.