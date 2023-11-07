Помещения в Нагорном и Левобережном районах передали центрам московского долголетия

«Для организации работы центров московского долголетия город выделил здание в Нагорном районе площадью 1,14 тысячи квадратных метров и помещение в районе Левобережный площадью 656 квадратных метров. Здесь появятся комфортные пространства для горожан старшего возраста», - уточнил он.

Гаман добавил, что новые здания расположены по адресам: Ялтинская улица, дом 1а и Фестивальная улица, дом 9, помещение 2/1. Первое из них станет одним из самых больших центров московского долголетия.

Сеть этих зданий не прекращает расти. Самое первое открыли в 2019 году в районе Марьина Роща. Сегодня город насчитывает около 100 центров. Для того чтобы стать членом клуба, можно записаться не только на месте, но и теперь онлайн. Новый электронный сервис, который позволил более чем 2,5 тысячи человек дистанционно подать заявки и записаться в проект «Московское долголетие» , заработал в июне этого года.