09 февраля 2024, 12:02

Пользователям «VK Видео» покажут прямую трансляцию гала-шоу к китайскому Новому году

Читайте нас в: Google Новости

«VK Видео» впервые проведет прямую трансляцию гала-шоу торжественного празднования китайского Нового года. Эксклюзивный показ состоится 9 февраля в 13:00.

« VK Видео » впервые проведет прямую трансляцию гала-шоу торжественного празднования китайского Нового года. Эксклюзивный показ состоится 9 февраля в 13:00.

В прямом эфире покажут главное новогоднее шоу Медиакорпорации Китая, выходящее с 1983 года. Организаторы гала-шоу в этом году вдохновились выдающимися элементами традиционной культуры страны. В программу войдут музыкальные номера, оперные арии, традиционные танцы, цирковые номера и демонстрация боевых искусств. Главным талисманом концерта станет дракон Лун Чэньчэнь - символ счастья, мира и благополучия.

Шоу будут транслировать в прямом эфире в 100 городах Китая на специально установленных экранах. За рубежом представление увидят в 34 странах с помощью трех тысяч гигантских мониторов. Для русскоязычных зрителей трансляцию будет комментировать директор Института стран Африки и Азии, профессор, доктор исторических наук Алексей Маслов.

В КНР телешоу считается главным новогодним культурным мероприятием. Концерт с самого первого выпуска вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самая популярная телевизионная программа в мире с самым большим количеством зрителей.

Китайский Новый год (Чуньцзе) - один из самых важных и продолжительных праздников в КНР. В 2024 году по лунному календарю он наступит 10 февраля.

Праздники ВКонтакте Концерты Соцсети Видео
09 февраля 2024, 03:53
Список параллельного импорта пополнили новые товары
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
В Минпромторге России утвердили изменения в перечень продуктов для параллельного импорта. Распоряжение ведомства опубликовали на сайте правовых актов.

В новый перечень внесены некоторые бренды горнодобывающего оборудования: Dewalt, Epiroc, Husqvarna, а еще насосы, вентиляторы и компрессоры - Soler&Palau, Vortice, Air System.

«Также в перечень включили дополнительные исключения для косметики, парфюмерной продукции, одежды и ряда других категорий», - сказано в материале.

Как отметили в ведомстве, система параллельного импорта направлена на те отрасли, в которых российскому производству нужно больше времени на обеспечение потребностей как конечных потребителей, так и промышленных предприятий.

Ранее аналитик Даниил Кашин назвал сильно подешевевшие продукты в России в 2023 году. По его словам, это гречневая крупа и картофель. Цена первого продукта упала на 20%, а второго почти на 10%.

Россия Минпромторг РФ Продукты
09 февраля 2024, 00:53
Карлсон встретился со Сноуденом и Тарой Рид в России
Читайте нас в: Google Новости
Американский журналист Такер Карлсон во время поездки в Москву встретился с бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом и актрисой Тарой Рид, которая обвиняла нынешнего американского лидера Джо Байдена в домогательствах. Об этом сообщило издание Semafor.

По данным журналистов, он поговорил несколько часов со Сноуденом, а с Рид записал интервью.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что слухи о получении Карлсоном денег за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным - это чепуха и бред. Также он опроверг информацию, что публицист - российский агент.

Как отметили в издании Newsweek, Карлсона могут обвинить в шпионаже в США из-за общения с лидером России. Юрист Айан Корзин назвал подобные обвинения несостоятельными, ведь конституция Америки гарантирует свободу слова.

По словам лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, интервью Путина Карлсону разозлило французские СМИ еще до выхода. Это продемонстрировало, что журналисты Франции не готовы принять реальность.

США Россия Интервью Владимир Путин Москва
08 февраля 2024, 18:31
Студентов в Москве пригласили на конкурс «Молодежная столица в эфире»
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Москве молодых медиаспециалистов — студентов вузов и колледжей — пригласили участвовать в конкурсе «Молодежная столица в эфире». Об этом рассказала руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

В Москве молодых медиаспециалистов - студентов вузов и колледжей - пригласили участвовать в конкурсе «Молодежная столица в эфире». Об этом рассказала руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

«В рамках конкурса у москвичей будет уникальный шанс обрести навыки, поработать с опытными наставниками из медиасферы и проявить себя в реальных задачах в качестве профессиональных специалистов», - заявила она.

Участникам предложат выбрать из семи важных областей медиа, включая SMM, дизайн, продюсирование, редакцию и техническое сопровождение, а также должности теле- и радиоведущих. Для участия в эфире кандидатам необходимо подготовить видеопрезентацию, кратко рассказав о себе, своих навыках и том, чем их привлекает данный конкурс. Для конкурса отберут 30 талантливых студентов в каждом из направлений.

На первом этапе для участников проведут лекции, воркшопы и мастер-классы под руководством профессионалов медиаиндустрии. После обучения участников ожидает практическое испытание от наставников, по результатам которого для стажировок на телеканалах и радиостанциях выберут по 15 перспективных участников из каждой категории.

На следующем этапе сформируют команды, которые будут создавать собственные медиапроекты. Лучший из них выберут народным голосованием. Отличившиеся участники также получат индивидуальные награды и ценные призы от организаторов и партнеров.

Заявки можно подать до 10 марта через официальный веб-сайт конкурса.

Ранее юных москвичей пригласили поучаствовать в проекте « Детство в городе ».

Вузы Молодежь Студенты конкурсы Москва
08 февраля 2024, 18:23
Москвичей пригласили на выставку марок в Музей космонавтики
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Музей космонавтики в Москве представил выставку марок. Посетители смогут изучить свыше 500 экспонатов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Фонды Музея космонавтики насчитывают свыше сотни тысяч предметов, включая образцы космической техники и живопись. Все экспонаты рассказывают о покорении человеком космического пространства.

В январе в музее открыли новую экспозицию, в которую вошли различные филателистические материалы, в том числе почтовые марки, блоки, конверты и картмаксимумы.

Выставка «Космос под увеличительным стеклом» представляет собой шесть разделов, каждый посвящен исследованию планет Солнечной системы.

Первая витрина представит марки, созданные после запусков первых искусственных спутников Земли.

Посетить выставку «Космос под увеличительным стеклом» можно до конца года. В 2025 году откроют новую экспозицию, посвященную космической филателии. Однако тема будет уже о пилотируемых полетах.

Кроме того, в Москве решили продлить до 8 июля международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Об этом рассказал генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

Выставки Космос Москва

Новости по теме