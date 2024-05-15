Пользователи «ВКонтакте» смогут записываться на услуги напрямую из соцсети

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Юзеры смогут использовать привычную онлайн-форму YCLIENTS с возможностью выбора услуги, специалиста, даты и времени. На данный момент онлайн-запись доступна на мобильных устройствах всех пользователей «ВКонтакте». В будущем ее собираются добавить на десктопе.

Ранее VK открыл набор в амбассадорскую программу для молодежи. Участники смогут освоить навыки публичных выступлений и научатся продвигать контент.

Бесшовная интеграция YCLIENTS с платформами соцсети поможет малому и среднему бизнесу в сфере услуг увеличить доход и упростить клиентский путь. Пользователи смогут получать подтверждения и напоминания в VK-мессенджере и добавлять записи в календарь Mail.ru.

«Пользователю интеграция сервисов позволяет удобно планировать время и общаться с бизнесом в привычной и безопасной среде», - отметила директор бизнес-юнита СМБ VK Валерия Коряковцева.