15 мая 2024, 21:17

Пользователи «ВКонтакте» смогут записываться на услуги напрямую из соцсети

Pxhere
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Пользователи «ВКонтакте» смогут записываться в салоны красоты, медицинские центры и на другие услуги напрямую из соцсети благодаря интеграции сервиса онлайн-записи YCLIENTS. Об этом сообщила пресс-служба VK.

Юзеры смогут использовать привычную онлайн-форму YCLIENTS с возможностью выбора услуги, специалиста, даты и времени. На данный момент онлайн-запись доступна на мобильных устройствах всех пользователей «ВКонтакте». В будущем ее собираются добавить на десктопе.

Ранее VK открыл набор в амбассадорскую программу для молодежи. Участники смогут освоить навыки публичных выступлений и научатся продвигать контент.

Бесшовная интеграция YCLIENTS с платформами соцсети поможет малому и среднему бизнесу в сфере услуг увеличить доход и упростить клиентский путь. Пользователи смогут получать подтверждения и напоминания в VK-мессенджере и добавлять записи в календарь Mail.ru.

«Пользователю интеграция сервисов позволяет удобно планировать время и общаться с бизнесом в привычной и безопасной среде», - отметила директор бизнес-юнита СМБ VK Валерия Коряковцева.

ВКонтакте Соцсети Бизнес
15 мая 2024, 21:51
Стало известно, кто станет новым главой сети «Магнит»
РИА «Новости»
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Бывший топ-менеджер «Русагро» Евгений Случевский с 17 мая станет главой сети продуктовых магазинов «Магнит». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Магнит» <…> объявляет о назначении с 17 мая 2024 года генеральным директором компании Евгения Случевского, ранее занимавшего позицию директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу», - сказано в публикации.

Срок полномочий нового главы - три года. Полномочия его предшественницы Анны Мелешиной прекратятся досрочно с 16 мая.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Александр Поветкин вступил на пост заместителя губернатора Вологодской области. Бывший спортсмен будет отвечать за патриотическое воспитание молодежи.

Спортсмены Магазины
15 мая 2024, 19:01
Минцифры предложили разработать систему фиксации мелких правонарушений
Freepik
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Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и профильным ведомствам предложили разработать способы установления личности нарушителей правопорядка. Об этом «Известиям» сообщил источник, знакомый с итогами заседания комиссии Госсовета РФ по этой теме.

Идея заключается в том, чтобы гражданам, зарегистрированным в Единой биометрической системе, в случае совершения ими различных проступков, которые попали в поле зрения камер видеонаблюдения, выписывали штрафы.

Речь идет о таких правонарушениях, как переход улицы, курение, распитие спиртных напитков, разведение костров и использование мангалов в неположенных местах и других.

Штрафы предполагают выписывать в полуавтоматическом режиме.

Ранее исполняющий обязанности главы Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство собирается полностью отменить роуминг между Белоруссией и Россией. Этот вопрос находится на стадии обсуждения.

Штрафы Россия
15 мая 2024, 18:36
Россиянин собрал единственную в мире коллекцию «всего русского рэпа»
Freepik
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Россиянин выставил на продажу коллекцию из более чем 4000 релизов отечественной хип-хоп сцены. В сборку вошли композиции артистов, которые выходили с 1990-х годов на физических носителях, сообщил портал NEWS.ru.

«Мной была собрана единственная в мире коллекция с русским рэпом на носителях. <…> В коллекции даже есть релизы 2024 года. Но все то, что выходило на интернет-платформах, я не включал в коллекцию», - уточнил коллекционер.

Мужчина предложил приобрести сборку на одном из маркетплейсов за символическую сумму - 44 444 рубля. Он добавил, что многие рэп-звезды, которые были популярны 20 лет назад, уже обратились к нему, чтобы выкупить физические копии своих первых песен.

Коллекционер уточнил, что весь комплект состоит из копий, а не оригинальных пластинок.

Ранее директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной предложили записать рэп и показать настоящую музыку. По словам режиссера Дмитрия Ашурова, это возможность своим примером продемонстрировать, каким артистом нужно быть.

Песни Россия Музыка
15 мая 2024, 17:09
«Двумя руками против». Хамзаев призвал ограничить употребление кофе среди детей
Freepik
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Кофе является стимулятором и вызывает преждевременное старение организма. Поэтому его употребление среди детей нужно ограничить, сообщил 360.ru депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Он отметил, что изначально речь шла о запрете энергетиков. Однако эти две темы не стоит смешивать, подчеркнул парламентарий.

«В целом кофе вреден для организма не только ребенка, но и взрослого», - подчеркнул Хамзаев.

Как и любой другой стимулятор кофе выжигает все то, что организм должен генерировать сам. Напиток не дает того же эффекта уже через полгода-год, а только вызывает процесс зависимости.

«Поэтому, конечно, в перспективе кофе детям должен быть в ограничении. <…> Выступаю ли я против, чтобы дети пили кофе? Конечно, двумя руками против. Если для этого надо будет закон поменять, готов над этим тоже работать, проблем нет», - заключил депутат.

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее оценил шансы на то, что депутаты примут закон о запрете продажи энергетиков детям. По его словам, вероятность этого события велика.

Кофе Дети Законы Депутаты

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