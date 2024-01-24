24 января 2024, 07:39

Пользователи сообщили о массовом сбое в работе Telegram

РИА «Новости»
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За сутки 7167 российских пользователей сообщили о сбое в работе Telegram. Статистика представлена на сайте «Сбой.рф».

Поясняется, что если на графике отображается сильный отрыв от предыдущих значений, можно говорить о массовом характере сбоя. В данном случае отрыв очевиден: за прошлые сутки о проблемах сообщали лишь 1029 пользователей.

Причина сбоя неизвестна. На сайте предположили, что он мог возникнуть в результате аварии или по техническим причинам.

Больше всего проблем с использованием мессенджера возникло в Новосибирской области - оттуда поступило 35% жалоб. На втором месте - Хабаровский край с 19%, тройку замкнула Москва (10%). На пользователей из Санкт-Петербурга и Приморского края приходится 8% и 5% соответственно. Еще в 11 субъектах о сбое сообщили от 1% до 3% пользователей.

По данным сайта Downradar , проблемы начались около 22:00 23 января. Количество отчетов о неполадках в работе мессенджера достигло пика около 07:00.

Накануне, 23 января, россияне также заявили о сбое в работе YouTube.

Мессенджеры Telegram Большой сбой в работе соцсетей
24 января 2024, 05:23
Стало известно об условиях содержания в СИЗО лидера «Левого фронта» Удальцова
РИА «Новости»
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Арестованного лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова содержат в карантинной камере СИЗО-7 в Москве, жалоб на условия у фигуранта нет. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников в беседе с РИА «Новости».

«Посетили с проверкой СИЗО-7, где содержится Сергей Удальцов. Пока он находится в карантинной двухместной камере, с соседом у него конфликтов нет, жалоб на условия содержания не поступало», - рассказал он.

По словам Мельникова, Удальцов лично получает письма и передачи, которые ему отправляют. Его соседа по камере обвиняют по статье «Разбой». В помещении, где они сидят, есть телевизор, холодильник и чайник. Помимо этого, им предоставили книги из библиотеки, а также выпускают на прогулки.

Удальцова арестовали по делу об оправдании терроризма 12 января. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 февраля. Следователь попросил провести заседание в закрытом режиме, потому что статья, по которой обвинили Удальцова составляет охраняемую законом тайну. Сам лидер «Левого фронта» не признал свою вину.

Терроризм СИЗО Аресты
24 января 2024, 03:41
Мошенники смогут обманывать жертв при помощи дипфейка
Pixabay
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Мошенники в будущем могут научиться подделывать видеосообщения при помощи технологии дипфейк. В соцсетях и мессенджерах могут начать рассылать дипфейк-видео в реальном времени, предупредил в беседе с РИА «Новости» главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«Мошенники будут просто брать картинку с экрана, и это будет, собственно говоря, твое лицо. Ты ставишь перед собой камеру, и на выходе получается изображение другого человека. Ты говоришь губами, а вот этот аватар повторяет», - рассказал Голованов.

Злоумышленники будут копировать аккаунт и при звонке будут генерировать не только голос, но и изображение. Специалист успокоил, что такие технологии будут использоваться не в 2024 году.

Мошенники уже научились использовать современные цифровые технологии и искусственный интеллект для взлома аккаунтов в мессенджерах и соцсетях, обмана по телефону и кражи денег с банковских счетов. Сберечь финансы помогут двухфакторная идентификация и осведомленность.

Мессенджеры Искусственный интеллект Соцсети Мошенничество Кражи Деньги Дипфейк Технологии
23 января 2024, 23:41
Мурашко ответил, сколько детей может родить одна женщина
Freepik
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Если женщина хочет родить еще одного ребенка, но сомневается из-за состояния здоровья, то ей следует проконсультироваться со специалистом. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в кулуарах форума «Родные-Любимые». Его слова передало РИА «Новости».

В ответ на вопрос, сколько детей может родить женщина, он отметил, что у каждой матери индивидуальная ситуация.

«Отвечу как врач. Ответ на этот вопрос определяется состоянием здоровья женщины и абсолютно индивидуален. Универсального ответа здесь быть не может», - заявил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая поддержала призыв Мурашко рожать первого ребенка в возрасте 20-25 лет. По ее словам, женщинам не стоит всегда следовать установке, что лучше «получить пять образований, чем родить ребенка».

Дети Семья Минздрав Врачи Женщины Россия
23 января 2024, 23:27
Пропавшего 15 лет назад мужчину нашли в Тюменской области
РИА «Новости»
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Мужчину с потерей памяти, пропавшего 15 лет назад, нашли в Ялуторовске Тюменской области. Об этом изданию 72.ru рассказали представители поискового отряда «ЛизаАлерт».

Волонтеры 22 января получили информацию, что в больнице Ялуторовска находится мужчина с потерей памяти. Мужчина ехал в автобусе и внезапно обратился к водителю и сообщил, что он ничего не помнит.

«Он не помнил своего имени, адреса проживания, своих родных и близких. Тогда были созданы ориентировки и распространена информация в других регионах, что найден человек с потерей памяти», - рассказали в «ЛизаАлерт».

Спустя некоторое время выяснилось, что мужчину зовут Андрей. Позже его опознал мужчина из Исетска, который сдавал ему квартиру. Оказалось, потерявший память - из Кировской области, где его уже 15 лет разыскивает родная сестра.

Ранее стало известно, что свердловские волонтеры из отряда «ЛизаАлерт» ищут пропавшую полгода назад жительницу Екатеринбурга. Ее местонахождение неизвестно с 15 августа 2023 года.

Больницы Волонтеры Мужчины Екатеринбург

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