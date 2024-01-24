Пользователи сообщили о массовом сбое в работе Telegram

Поясняется, что если на графике отображается сильный отрыв от предыдущих значений, можно говорить о массовом характере сбоя. В данном случае отрыв очевиден: за прошлые сутки о проблемах сообщали лишь 1029 пользователей.

Причина сбоя неизвестна. На сайте предположили, что он мог возникнуть в результате аварии или по техническим причинам.

Больше всего проблем с использованием мессенджера возникло в Новосибирской области - оттуда поступило 35% жалоб. На втором месте - Хабаровский край с 19%, тройку замкнула Москва (10%). На пользователей из Санкт-Петербурга и Приморского края приходится 8% и 5% соответственно. Еще в 11 субъектах о сбое сообщили от 1% до 3% пользователей.

По данным сайта Downradar , проблемы начались около 22:00 23 января. Количество отчетов о неполадках в работе мессенджера достигло пика около 07:00.

Накануне, 23 января, россияне также заявили о сбое в работе YouTube.