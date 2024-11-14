Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

Создание в России центров, где родители смогут проходить реабилитацию, не расставаясь с детьми, — хорошая идея. Об этом 360.ru рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, подобные учреждения уже есть в некоторых регионах страны, в них разработана специальная программа для того, чтобы не разлучать семьи.

«На практике это происходит на добровольной основе, то есть предлагают пройти такой курс реабилитации-лечения и вместе с ребенком какое-то время прожить в центре, где помогают одновременно всей семье», - пояснила она.

В первую очередь такие центры создавались для алкоголиков и наркоманов, отметила Мишонова. Она подчеркнула, что дети зависимых людей сильно страдают. Создание подобных центров - попытка государства обратить внимание на эту большую проблему.

«У нас нет принудительного, как было в советское время, лечения, трудоустройства таких взрослых, поэтому, исходя из сегодняшнего законодательства, есть предложение сделать возможным вот такой способ реабилитации семьи», - отметила Мишонова.

Уполномоченный по правам ребенка напомнила, что сейчас все министерства и ведомства борются за сохранение семьи, предлагают родителям разные варианты помощи и лечения. Не все добровольно соглашаются на это.

«Алкоголики и наркоманы забывают про детей, что их нужно кормить, одевать, обувать, вообще заниматься ими, и дети оказываются фактически брошенными. Я думаю, что есть люди, которым реально нужна помощь. <…> [Необходима] рука поддержки, когда мы не осуждаем, а когда мы предлагаем пути выхода и при этом не разлучаем семью», - отметила Мишонова.

Ранее в России предложили провести инспекцию органов опеки и попечительства.

Уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова призвала навести порядок в этой сфере.