«Получится все». Политолог — о представленных Путиным мерах для развития экономики

Оглашение послания президента России Федеральному собранию завершилось. Теперь следует внимательно проанализировать все сказанное главой государства, в частности, относительно новых национальных проектов, среди которых есть в том числе «Экономика данных». Такое мнение в беседе с «360» выразил финалист конкурса «Лидеры России» Антон Чернецов.

Он отметил, что в России очень развиты компетенции, есть много отличных IT-специалистов, сильная математическая школа.

«Да и вообще, наш гибкий ум всегда позволял решать задачи нестандартным образом, поэтому, конечно, наши айтишники, программисты ценятся и у нас в стране, и везде в мире. А сейчас просто настало время действовать, применять свои знания, создавать новые продукты для нашей экономики», - подчеркнул собеседник «360».

По его мнению, важно не бояться инвестировать в эти направления, пользоваться отечественными продуктами.

«Я обращаюсь даже в первую очередь к российскому бизнесу, чтобы они обратили внимание на наши продукты, на наших людей, у нас есть что показать», - заключил он.

«Владимир Владимирович сфокусировал внимание на четырех проектах, которые затрагивают человеческий капитал. А пятой шла „Экономика данных“, что подчеркивает как раз то, куда стоит инвестировать и время, и деньги, и интеллект», - выразил уверенность собеседник «360».

По его оценке, цифровизация, как и автоматизация, в России пока находится на недостаточном уровне. Приятное исключение - «Госуслуги». Это, конечно, особый случай, этот сервис, кажется, любят все, отметил он.

«У меня есть друзья из Европы, которые признавались, что им такое даже и не снилось, но, помимо „Госуслуг“, есть много других областей, где цифровизацию и технологии ИИ требуется внедрять», - сказал Чернецов.