15 марта 2024, 14:07

«Получите кайф». Бабкина рассказала наблюдателям о выборах в России

РИА «Новости»
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В разговоре с австрийскими наблюдателями на избирательном участке певица Надежда Бабкина заявила, что голосование в России проходит с полным соблюдением закона и без каких-либо фальсификаций. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Заслуженная артистка России приняла участие в голосовании на президентских выборах, поддержав одного из претендентов на высший пост. Она сообщила, что общалась с представителями Австрии, которые наблюдают за ходом голосования. По мнению певицы, они получат удовольствие, увидев, как хорошо отлажен процесс.

«Я им говорю: наблюдайте, и вы получите кайф. Потому что у нас, на самом деле, все абсолютно законно, никаких подлогов нет», - рассказала Бабкина.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала в первый день выборов президента России. Она отметила интерес зарубежных стран к выборам в стране. По ее словам, только по линии Федерального Собрания приехали более 200 зарубежных наблюдателей из 35 государств.

Выборы президента РФ Надежда Бабкина Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 13:47
Гурцкая проголосовала на выборах президента
РИА «Новости»
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Певица Диана Гурцкая отдала свой голос онлайн на выборах президента России. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь, певица Зара уже проголосовала на выборах главы государства в Петербурге. Она посчитала своим долгом показать хороший пример сыновьям.

Выборы президента России стартовали в пятницу, 15 марта. Они продлятся в течение трех дней. При этом у 29 регионов есть возможность голосовать дистанционно.

«Сегодня здесь происходит настоящая инклюзия. Здорово, что предоставлена нам возможность проголосовать», - заявила певица.

Народная артистка России проголосовала электронно при помощи компьютера в Штабе по наблюдению за выборами.

Россия Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 13:05
Стас Михайлов спел на избирательном участке в Омске
РИА «Новости»
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Певец Стас Михайлов проголосовал на выборах президента России, а после спел на избирательном участке в Омске. Об этом сообщил Telegram-канал кремлевского пула РИА «Новости».

Певица Валерия, в свою очередь, также призвала принять участие в выборах президента.

Она добавила, что система голосования теперь стала намного удобнее.

Выборы главы государства начались в пятницу, 15 марта. Они будут идти три дня - с 15 по 17 марта. При этом у 29 регионов есть возможность голосовать дистанционно.

Знаменитый артист спел вместе с местным музыкальным коллективом. Михайлов порадовал собравшихся композицией «Все для тебя».

Певица Зара уже проголосовала на выборах президента России в Петербурге. Она посчитала свои долгом показать хороший пример сыновьям.

Выборы президента РФ Стас Михайлов Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 12:32
Концерты группы «Слот» отменили в семи городах России
Global Look Press
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Весенние и летние концерты рок-группы «Слот» отменили в семи городах России. Об этом сообщили в Telegram-канале музыкального коллектива.

«К сожалению, мы вынуждены сообщить об отмене ряда концертов. Возврат билетов осуществляется по месту приобретения», - написали музыканты.

Так, мероприятия не пройдут 4 марта в Калуге, 29 марта в Петрозаводске, 31 марта в Мурманске, 26 апреля в Калининграде, 12 мая в Архангельске, 1 июня в Ярославле и 2 июня в Иванове. Вернуть билеты можно по месту их приобретения.

Группу «Слот» в 2002 году основал Игорь Лобанов вместе со своими коллегами Сергеем Боголюбским и Денисом Хромых, а узнаваемый женский вокал принадлежит Теоне Дольниковой. Первый альбом вышел в 2003 году.

Ранее рэп-исполнительница Инстасамка отменила тур по России.

Концерты Россия
15 марта 2024, 10:49
Иностранные производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию
Global Look Press
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Иностранные производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать завоз своей продукции в Россию через параллельный импорт. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники среди ретейлеров.

По данным издания, зарубежные производители подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт в Россию. Например, об ограничениях предупредила шведская Electrolux Group, владеющая брендами Electrolux, Zanussi, AEG, сообщил главный исполнительный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли. По его словам, в торговой сети продукция Electrolux уже представлена в ограниченном количестве.

Представители ретейлеров допустили, что бренды, блокирующие параллельный импорт, могут полностью пропасть из продажи в России. По словам продавцов, эту бытовую технику заменят турецкие и китайские товары.

Ранее в России наладили поставки товаров ушедшего из страны шведского бренда IKEA по параллельному импорту. Продукцию разместили на маркетплейсах, но спрос на нее упал.

Торговля Россия Магазины

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