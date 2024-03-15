«Получите кайф». Бабкина рассказала наблюдателям о выборах в России

Заслуженная артистка России приняла участие в голосовании на президентских выборах, поддержав одного из претендентов на высший пост. Она сообщила, что общалась с представителями Австрии, которые наблюдают за ходом голосования. По мнению певицы, они получат удовольствие, увидев, как хорошо отлажен процесс.

«Я им говорю: наблюдайте, и вы получите кайф. Потому что у нас, на самом деле, все абсолютно законно, никаких подлогов нет», - рассказала Бабкина.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала в первый день выборов президента России. Она отметила интерес зарубежных стран к выборам в стране. По ее словам, только по линии Федерального Собрания приехали более 200 зарубежных наблюдателей из 35 государств.