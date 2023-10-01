Польская оппозиция провела в Варшаве самый масштабный митинг в истории
Массовая демонстрация под названием «Марш миллионов сердец» прошла в Варшаве за две недели до выборов в парламент. Мероприятие собрала оппозиционная партия «Гражданская платформа» бывшего премьер-министра страны Дональда Туска. Об этом сообщила газета Wyborcza.
«Мы встали на борьбу со злом, чтобы привлечь эту власть к ответу лицом к лицу, чтобы Польша снова стала свободной от лжи, ненависти и воровства. Это наше время», - заявил перед выступающими лидер «Гражданской платформы Дональд Туск.
Пресс-секретарь мэрии Варшавы Моника Беут в беседе с журналистами заявила, что на пике к маршу присоединились более одного миллиона человек.
«Это крупнейшая демонстрация в истории города», - отметила она.
В полиции столицы Польши сообщили, что нарушений в ходе шествия не выявили.
Выборы в парламент страны пройдут 15 октября. По данным опросов, партия «Право и справедливость» получила поддержку 30% всех избирателей. Результат «Гражданской платформы» ниже - всего 20%. Организаторы марша признались, что своей демонстрацией планируют привлечь на свою сторону колеблющийся электорат.