03 декабря 2023, 11:37

Половина россиян отказалась смотреть новогодние огоньки по телевизору

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Большинство россиян отказалось смотреть новогодние огоньки по телевидению — 33% жителей страны согласились включить передачи только для фона, а 45% опрошенных не будут включать телевизор 31 декабря. Об этом сообщил сайт SuperJob.

Сервис провел опрос среди россиян и выяснил их отношение к новогодним огонькам. Согласно исследованию, лишь 11% респондентов планируют провести праздник за просмотром передач.

Специалисты увидели корреляцию между планами провести праздник перед телевизором и уровнем заработка. Против просмотра новогодних передач выступили 48% россиян, зарабатывающих от 80 тысяч рублей в месяц, 44% - с зарплатой 50-80 тысяч рублей и 37% - респондентов, получающих меньше 50 тысяч рублей.

Исследование также показало, что большинство людей, отказавшихся смотреть новогодние передачи, не имеют детей.

Ранее психолог дал россиянам несколько рекомендаций, как справиться с тревожностью перед Новым годом. По его мнению, побороть страхи поможет активный досуг, который будет держать человека в тонусе.

Большинство россиян отказалось смотреть новогодние огоньки по телевидению - 33% жителей страны согласились включить передачи только для фона, а 45% опрошенных не будут включать телевизор 31 декабря. Об этом сообщил сайт SuperJob.

Исследования Новый год Телевидение
03 декабря 2023, 10:48
Омичка отправила «ведьме» по почте шесть килограммов золота для «чистки ауры»
piqsels
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Омска отправила подмосковной «ведьме» из социальных сетей шесть килограммов золота. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

К женщине обратилась «потомственная колдунья», которая якобы обнаружила у нее порчу и негативную энергию в ауре. Незнакомка пообещала улучшить состояние, если жительница Омска передаст ей все свои золотые украшения. «Ведьма» объяснила, что золото - «негативный» металл, который якобы мешает очищению ауры.

Женщина с помощью почты отправила украшения на два миллиона рублей на указанный адрес в Щелково, после чего «целительница» увидела моментальное очищение кармы. Позже жительница Омска потребовала вернуть ей ювелирные изделия. Подмосковная «ведунья» согласилась отдать украшения в обмен на 430 тысяч рублей.

По информации издания, женщина действительно прислала золото назад, но только часть - один килограмм драгоценностей. После этого омичка обратилась в полицию.

Ранее в Нижнем Новгороде мошенники обманули 47-летнюю женщину , вынудив ее взять кредит на крупную сумму. Злоумышленники убедили местную жительницу перевести на их счет около четырех миллионов рублей.

Золото Щелково
03 декабря 2023, 09:48
Омбудсмены России и Украины договорились о дополнительных посещениях военнопленных
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец решили провести несколько дополнительных посещений военнопленных. Стороны уже составили план-график. Об этом РИА «Новости» заявила Москалькова.

Украина Армия Конфликт на востоке Украины
03 декабря 2023, 05:08
Введение во храм Пресвятой Богородицы. Что нельзя делать в церковный праздник 4 декабря
Читайте нас в: Google Новости
Православные верующие отмечают в декабре один из основных церковных праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы. В православии этот день является непреходящим, его стабильно отмечают 4 декабря.

С праздником связано много поверий и традиций. Наши предки считали, что соблюдение обычаев поможет добиться достатка и лишит тяжелых невзгод. В такое время начинали работать зимние Введенские ярмарки, где продавали угощения, разрешенные в период Рождественского поста.

Как отмечают праздник Также на ярмарках можно было купить символ праздника - резные и расписные сани для радостных зимних катаний. Снежный транспорт запрягали быстрыми конями. В них садились молодые люди и устраивали оживленные катания наперегонки. По традиции сезон езды по снежным дорогам открывали пары, которые недавно заключили брак.

Потом люди продолжали веселье за круглым столом. Лучшими угощениями считали вареники, булки и баранки. Введение во Храм Пресвятой Богородицы всегда отмечали с песнями, плясками и пиршеством.

Что нельзя делать Зимний праздник связывали с сезонными переменами и считали 4 декабря окончательной датой прихода зимы. В этот день запрещали заниматься грязной работой и рукоделием.

Также было не принято топить баню и ходить на погост. Девушкам не следовало делать прически, стричь и красить локоны. Нежелательно давать деньги в долг. Предки считали, что если в день Введения во храм Пресвятой Богородицы что-то отдать, то вещь никогда не вернется в прежние руки.

Ранее российский президент Владимир Путин напомнил о роли церкви. По его словам, она является неотделимой от жизни общества.

Православие Религия
03 декабря 2023, 02:37
«Не прятал сердце за спины солдат». Умер герой песни «Батяня-комбат» генерал Александр Солуянов
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Герой СССР, генерал-майор ВДВ в отставке Александр Солуянов внезапно скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщил «Севастопольский союз ветеранов десантников». Офицер был прототипом «Батяни-комбата» в клипе группы «Любэ».

Генерал-майор Солуянов скончался 2 декабря. В Союзе выразили соболезнования родным и близким ветерана и отметили, что память о генерале навсегда останется в сердцах десантников как настоящего командира. Причины смерти на сайте не уточнили.

Александр Солуянов был прототипом «Батяни-комбата». Его единогласно выбрали десантники, когда Никита Михалков искал для клипа реального «батяню», который «не прятал сердце за спины солдат».

Ранее скончался один из основоположников советской программы по изучению Луны академик Михаил Маров. Он ушел из жизни 30 ноября в возрасте 90 лет.

Музыка Армия

Новости по теме