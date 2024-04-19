Половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Подмосковье

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Дождливее всего было в Красногорске, примыкающем к столице с северо-запада.

«В осадкомеры попало 17 миллиметров, а это 45% от всего положенного апрельского лимита небесной влаги», - подчеркнул синоптик.

В Москве на метеостанциях ВДНХ и Балчуг, выпало по восемь миллиметров осадков, в Тушино и МГУ - по 10 миллиметров. Это 22-27% от месячной нормы.

«Много осадков выпало на западе и юге Подмосковья: Шаховская, Кашира, Серебряные Пруды - 15 миллиметров, Можайск - 16 миллиметров, Волоколамск - 17 миллиметров», - поделился Тишковец.

Тишковец рассказывал, что в Москве за пару дней выпадет до 37-38 миллиметров осадков , что эквивалентно объему трех-четырех ведер дождевой воды на каждый квадратный метр. В регионе пройдут дожди, возможен даже снегопад.

Ранее на столицу обрушился сильный ветер. Из-за непогоды в городе падали деревья, жителей и гостей призвали не выходить на улицу.